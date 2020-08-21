Американские военные признали, что Крымская весна застала их врасплох

21.08.2020, Киев, Максим Карпенко

В 2014 году Украина была обречена на потерю Крыма, потому что ничего не могла противопоставить России.

Об этом в эфире интернет-канала «Апостроф» заявил капитан первого ранга ВМС США в отставке, экс-представитель НАТО в России Юрий Табах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Табаха, вариант военного противостояния Украины в Крыму не мог существовать.

«Не мог. Пролилась бы просто кровь. Не мог, с моей точки зрения, потому что там была российская база, они ее еще укрепили. Украина, я думаю, верю в то, что все-таки, демократически построенная европейская страна. Поэтому она не ожидала войны. С кем ей воевать, кто у нее, что хочет отнять, зачем, для чего? На эти вопросы невозможно ответить.

Если бы мне январе-феврале 14-го года сказали, что Россия нападет на Крым и отнимет Крым насильно, военным образом, я бы сказал, что они чокнутые. Я думаю, я не один такой, что много, и многие люди у власти, и многие военачальники тоже не предполагали такого, не подготавливались к войне с Россией в Крыму.

Сейчас мы смотрим на это и говорит, ну да, это надо было предсказать. Но тогда многие предсказатели предсказывали совершенно другое, ваши же журналисты, политологи, западные журналисты и политологи такого не предсказывали. Наоборот, сказали, что Украина пророссийская, она будет с Россией и ничего такого не случится. Это первое.

Второе – были не подготовлены к этому. Россия подготавливалась к этой войне, а Украина – нет. Конечно, когда такое происходит, вы проиграете. Поэтому сегодня, когда начинают говорить о России, я говорю – сегодня украинская армия – это не армия 14-го года. Сегодня вы подготовлены, сегодня вы каждый день ожидаете какую-то атаку», – заявил Табах.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал руководство Украины в 2014 году, не пожелавшего защищать Крым.

«Если бы вы заняли тогда жесткую позицию, никакой стрельбы бы не было. Чтобы стрелять в русских, надо, чтобы они в тебя начали стрелять. Никогда русские не начали бы в Крыму стрелять. Но эти «зеленые человечки» высадились и пошли к перешейку под ваши аплодисменты. Они окружили несколько ваших баз, а вы даже не повылазили из этих баз. Как спали там, так и спали. Разве так защищают свою землю? Я себя бы так не повел», – говорил Лукашенко.