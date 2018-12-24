24.12.2018, Киев, Ольга Козаченко
 
Политика, Россия, США, Украина
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Американский дипломат рассказал, кто вошел в состав антироссийской рабочей группы

Россия пытается дестабилизировать украинское государство, чтобы новый президент искал какой‑то компромисс с Москвой.

Об этом в интервью киевскому журналу “Новое время” заявил экс-посол США на Украине, директор Евразийского центра при Атлантическом совете США Джон Хербст, отвечая на вопрос, как будет действовать созданная недавно Рабочая группа для предотвращения внешнего вмешательства в украинские выборы.

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“У нас сильная команда. Ее директор — это Дэвид Крамер, бывший замминистра иностранных дел США, он крупный эксперт по Украине. И с ним работают лучшие эксперты по кибербезопасности, дезинформации. Еще одна часть нашей команды отвечает за военную операцию России в Украине в широком смысле. Мы сотрудничаем с украинскими проектами StopFake, Украинским кризисным медиацентром и Центром Разумкова”, – рассказал американский дипломат.

По его словам, конечная цель Кремля в отношении Украины – это влияние на украинскую политику, особенно внешнюю.

“Они не хотят настоящей демократии в Украине, потому что в России нет никакой демократии; они хотят, чтобы Украина была в сфере влияния Москвы. И, конечно, они не хотят тесных отношений в области безопасности между Украиной и Западом, между Украиной и НАТО. Они хотят дестабилизировать государство Украина и позицию президента Украины. Стремятся, чтобы новый президент искал какой‑то компромисс с Россией и был готов пойти на настоящие уступки. Но я думаю, что ни один украинский политик, который мог бы стать президентом, не готов пойти на такие уступки”, – надеется Хербст.

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