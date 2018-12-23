В чём подвох «помощи» США потешному украинскому флоту

23.12.2018, Севастополь, Галина Шершнева

Госдепартамент США пообещал выделить Украине дополнительно 10 миллионов долларов США на «развитие способностей» ВМС Украины. Сообщается, что Литва и Великобритания также увеличат свою помощь Киеву. Принятие подобных решений американцы объясняют «агрессией» России в Керченском проливе.

Кандидат политических наук, капитан первого ранга в отставке Сергей Горбачев заявил «ПолитНавигатору», что речь идет о весьма незначительной сумме.

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«Американцы передают Украине бесплатно два катера береговой охраны типа… Обучение экипажа и дооборудование их как раз стоит 10 млн. Я думаю, это перекладывание денег из одного американского кармана в другой», – сказал Горбачев.

Вместе с тем, эксперт подчеркнул важность декларативности такого шага.

«Это первый вклад в укрепление и развитие ВМС Украины. На сегодняшний день они находятся на такой стадии развития, что 10 млн их не спасут. Но сам шаг показателен как самим фактом, так и временем принятия такого рода решения.

Обычно вопросы, связанные с бюджетными тратами такого рода не решаются в конце года. Это чисто политическое решение», – сказал Горбачев.

Точно также, полагает он, пропагандистский характер носят заявления о создании Украиной военно-морской базы на Азове и переброске туда новых плавсредств.

«Уже зима. Плавание в Азовском море будет носить ограниченный характер. Тем более, на таких корабликах и шаландах, как в береговой охране Украины. У Украины есть только один ледокол. Поэтому будет обеспечиваться лишь проводка караванов, идущих в Бердянск, Мариуполь и российские порты. Да и это под вопросом, потому что на Дону навигация уже прекращена. Активная жизнь замерла примерно до апреля», – сказал Горбачев.