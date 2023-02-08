Американский эсминец впервые с начала СВО вошёл в Чёрное море

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Американский эсминец USS Nitze был замечен у турецкого побережья в Чёрном море и в порту Стамбула. Военный корабль США впервые находился настолько близко к России с начала СВО.

Nitze является частью группы во главе с авианосцем George H.W. Bush, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Корабль посетил Турцию 3 февраля, что позже было подтверждено в Twitter-аккаунте Шестого флота ВМС США. Примечательно, что этот пост был опубликован через несколько дней, когда американский эсминец уже покинул Чёрное море и находился в порту Пирей в Греции. СМИ региона отмечают, что до этого американский военный корабль в акватории Чёрного моря находился в декабре 2021 года.

Посол США в Турции Джефф Флэйк и генеральный консул США в Стамбуле Джули Идэ побывали на борту эсминца Nitze. Дипломат не связывал присутствие корабля с продолжающейся СВО.

«Турция является высоко ценимым союзником по НАТО. Визит Nitze – это возможность еще больше укрепить наше давнее и жизненно важное партнерство с Турцией», – приводит слова Флэйка пресс-служба Шестого флота ВМС США.

Примечательно, что как раз накануне визита военного корабля Соединенные Штаты предупредили Турцию о необходимости сократить турецкий экспорт в Россию. Поставки из Турции включают химикаты, микрочипы и другую продукцию, которая может быть использована Москвой в военных действиях на Украине, отметили американские власти.

Кроме того, Вашингтон жёстко потребовал от Анкары прекратить обслуживание на территории Турции самолётов с российской регистрацией, в которых доля американских комплектующих превышает 75%. Эксперты опасаются, что это может ударить по туристическому потоку из России в Турцию.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Запад усиливает давление на Турцию по вопросу ревизии и даже отмены конвенции Монтрё с целью добиться провода американских и британских военных кораблей в Чёрное море.