Макрон накачал военный бюджет и готовится к большой войне

Оливер Галич .  
20.01.2023 20:46
  (Мск) , Париж
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Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Франция


Власти Франции намерены увеличить военный бюджет на период с 2024 по 2030 годы до 413 миллиардов евро.

Об этом объявил президент Франции Эмманюэль Макрон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Власти Франции намерены увеличить военный бюджет на период с 2024 по 2030 годы до...

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«Принимаемые государством усилия пропорциональны опасностям сегодняшнего дня, которые являются значительными. В 2024-2030 годы государство выделит военному ведомству 413 миллиардов евро», – сообщил Эммануэль Макрон 20 января, выступая перед военными на базе ВВС Франции в Монт-де-Марсан на юго-западе страны.

В частности, как подчеркнул президент Франции, планируется на 60% увеличить расходы на разведку.

В предыдущие семь лет военные расходы Франции составляли 295 миллиардов евро. Таким образом, военные расходы страны увеличатся более чем на треть. Президент Франции сказал, что значительное увеличение расходов  направлено на обеспечение «нашей свободы, нашей безопасности, нашего процветания и нашего места в мире», принимая во внимание «влияние войны на Украине».

Макрон также призвал к модернизации ядерного арсенала Франции, заявив, что военная стратегия страны должна укрепить ее роль в качестве независимой мировой державы.

Учитывая последнее заявление, а также постоянные попытки президента Франции сыграть роль посредника в конфликте России и Украины, стоит ожидать усиления противоречий Парижа с англосаксонским блоком AUKUS (Австралия, Великобритания, США), претендующим на ведущую роль в рамках так называемого «коллективного Запада».

Как сообщал «ПолитНавигатор», Франция стала первой страной НАТО, которая пообещала Киеву тяжелую бронетехнику западного производства.

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