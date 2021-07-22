Американский гегемон сел в лужу с российским газопроводом

Американский гегемон сел в лужу с российским газопроводомНовости Украины
Отмена американских санкций против российского газопровода «Северный поток-2» напоминает события 40-летней давности.
Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», высказывает замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.
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«Ситуация напоминает события 40-летней давности, когда администрация Рейгана сначала вводила эмбарго против газопровода Уренгой – Помары – Ужгород, а потом, не встретив понимания у европейцев, через полгода его отменила», – напомнил Гривач.
По его словам, тогда использовался предлог защиты суверенитета Польши, а сейчас — Украины.
Также эксперт коснулся сделки между США и Германией, в рамках которой Вашингтон отказался противодействовать завершению проекта.
«Суть нынешней сделки в том, чтобы США могли сохранить лицо: такая большая страна, гегемон, поклялась «Северный поток-2» разрушить, но сделать этого не смогла газопровод практически достроен», – отметил аналитик.
Впрочем, он прогнозирует, что, несмотря на сделку, американцы в своем противодействии не остановятся.
«За этим стоит не забота об Украине, а их национальные интересы. Они заключаются в том, чтобы сдерживать Европу в ее развитии, ограничивая ее политическую и экономическую конкурентоспособность, ослаблять Россию и, наконец, решать задачи по продвижению на рынки своих энергоресурсов», – резюмировал Гривач.
Спасибо!
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