Американский гегемон сел в лужу с российским газопроводом

22.07.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Отмена американских санкций против российского газопровода «Северный поток-2» напоминает события 40-летней давности.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», высказывает замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

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«Ситуация напоминает события 40-летней давности, когда администрация Рейгана сначала вводила эмбарго против газопровода Уренгой – Помары – Ужгород, а потом, не встретив понимания у европейцев, через полгода его отменила», – напомнил Гривач.

По его словам, тогда использовался предлог защиты суверенитета Польши, а сейчас — Украины.

Также эксперт коснулся сделки между США и Германией, в рамках которой Вашингтон отказался противодействовать завершению проекта.

«Суть нынешней сделки в том, чтобы США могли сохранить лицо: такая большая страна, гегемон, поклялась «Северный поток-2» разрушить, но сделать этого не смогла газопровод практически достроен», – отметил аналитик.

Впрочем, он прогнозирует, что, несмотря на сделку, американцы в своем противодействии не остановятся.

«За этим стоит не забота об Украине, а их национальные интересы. Они заключаются в том, чтобы сдерживать Европу в ее развитии, ограничивая ее политическую и экономическую конкурентоспособность, ослаблять Россию и, наконец, решать задачи по продвижению на рынки своих энергоресурсов», – резюмировал Гривач.