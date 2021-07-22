«СП-2»: Зеленский переходит в лагерь врагов Байдена

22.07.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Отказ США от санкций в отношении российского газопровода «Северный поток-2» в рамках договоренностей с Германией оказался крайне неприятным сюрпризом для Киева.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Коммерсант», обращая внимание, что президент Украины Владимир Зеленский и его окружение продолжают требовать прекратить завершение проекта.

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«Между тем, продолжая упорствовать в неприятии «Северного потока-2», в преддверии своей встречи с Джо Байденом в Вашингтоне президент Зеленский фактически оказался в лагере его политических оппонентов-республиканцев», – отмечается в публикации.

Так, противники Джо Байдена в Конгрессе США полны решимости сделать тему противостояния газопроводу одной из главных.

«Конгресс должен действовать там, где не справилась администрация. Я продолжу работать с коллегами от обеих партий с целью введения существенных мер в отношении этого пагубного российского проекта до того, как его введут в действие», – пригрозил замглавы комитета Сената США по иностранным делам республиканец Джим Риш.

При этом он сокрушается, что США и Германия «согласовали договоренности без участия и согласия важных союзников, таких как Украина и Польша».

Кроме того, республиканская оппозиция возмущается, что администрация Байдена не ввела обязательные санкции в отношении «СП-2», а также не провела консультации с Конгрессом по вопросу отмены санкций против европейских участников проекта. Эти санкции были введены в рамках законов «О защите энергетической безопасности Европы» (PEESA) и «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).

В связи с этим сенатор Риш пообещал 11 августа обнародовать доклад по PEESA, который будет содержать требование к Белому дому «дать письменное обоснование того, почему отказ от санкций отвечает национальным интересам США».

В свою очередь, член сенатского комитета по иностранным делам республиканец Тед Круз назвал сделку по «СП-2» «геополитической победой Путина на поколение вперед и катастрофой для США и их союзников».

«Президент Байден пренебрегает законами США и полностью сдался Путину», – считает Круз.

Отметим, что в соглашении между США и Германией, достигнутом в ходе встречи канцлера Германии Ангелой Меркель с американским президентом Джо Байденом, предполагается введение санкций и другие ответные меры на случай, если Россия попытается использовать поставки энергоносителей против Украины. При этом, какие именно меры будут предприняты, стороны не сообщили.

Как сообщал «ПолитНавигатор», немецкие эксперты констатируют, что США и Германия преподали Украине жестокий урок.