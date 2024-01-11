Американский генерал: Идет работа, чтобы сделать Крым непригодным

Анатолий Лапин.  
11.01.2024 14:21
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Крым, Россия, Украина


Если Запад даст Украине больше дальнобойных ракет, она нанесет удары по Крыму и попытается изолировать полуостров.

Об этом в эфире интернет-блога ProUA заявил бывший командующий американскими войсками в Европе Бен Ходжес, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Если Запад даст Украине больше дальнобойных ракет, она нанесет удары по Крыму и попытается...

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«Я не могу предусмотреть, изменят ли свою политику США и Германия, надеюсь, Великобритания и Франция смогут найти еще несколько Storm Shadow и SCALP. Я считаю, украинские инженеры и ученые работают над собственными средствами для достижения такого же эффекта, ведь это ключевой момент – сделать Крым непригодным, сделать невозможным нахождение там российского флота, военно-воздушных сил и армии. Для меня это – главное», – заявил Ходжес.

При этом, в отличие от прошлых интервью, где он прогнозировал скорый захват Крыма и просчитался, Ходжес перестал заниматься предсказаниями.

«Конечно, это возможно, но мои временные рамки не имеют значения, это график Генерального штаба, который они считают возможным. Есть несколько вещей, которые должны произойти для освобождения Крыма: изоляция полуострова, что означает разрушение Керченского моста, а также сухопутной переправы. То есть изолировать Крым, а потом сделать невозможным нахождение российского Черноморского флота в Севастополе.

Ваши парни уже доказали эту концепцию, когда только три ракеты Storm Shadow разрушили штаб и сухой док, треть Черноморского флота уже выходят оттуда в другое место – далее, на восток.

Мы хотим, чтобы это продолжалось также, как и логистический центр в Джанкое или авиабаза в Саках. Такие места, если вы ударите по ним высокоточным оружием или другими средствами, российские войска не смогут там оставаться. Сделайте так, чтобы они не могли использовать Крым как базу», – сказал генерал.

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