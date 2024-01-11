Россия может полностью сломать украинскую ПРО и ПВО – экс-глава ЦРУ

Анатолий Лапин.  
11.01.2024 13:59
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Сюжет дня, Украина


Нынешние удары российской армии по Украине могут привести к критическим последствиям для ее обороноспособности.

Об этом в эфире телеканала DW заявил бывший глава ЦРУ, американский генерал Дэвид Петреус, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Нынешние удары российской армии по Украине могут привести к критическим последствиям для ее обороноспособности....

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Петреус призвал обеспечить Украине всем необходимым, чтобы избежать подобного сценария.

«Я думаю, что есть ряд возможных проблем. Прежде всего, на мой взгляд, сейчас есть вероятность того, что Россия может в один прекрасный день действительно сломать противодронную, противовоздушную и противоракетную оборону и нанести такой ущерб украинской инфраструктуре, который она пыталась нанести с самого начала, но так и не добилась этого.

Я думаю, что это может быть очень разрушительно. Это также может подорвать моральный дух. Поэтому я говорю о том, что необходимо как можно скорее послать им все, что мы можем, чтобы не допустить такой ситуации», – заявил Петреус.

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