Американский генерал Ходжес: РФ совсем не боится угроз Запада

Ольга Козаченко. Просмотров: 20.11.202114:06 (Мск), Киев,

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Новости Украины





Если Россия посчитает нужным перебросить войска к украинской границе, она это сделает, как бы по этому поводу не возмущались страны западного блока.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью киевскому журналу «Новое время» заявил американский генерал экс-командующий вооруженными силами США в Европе Бен Ходжес, отвечая на вопрос, возможна ли сегодня эскалация в Донбассе.

По его словам, это довольно реалистичная ситуация, если она позволит Москве достичь собственных целей.

«Мы видим, что Россия сегодня совсем не боится угроз и предостережений со стороны Запада. Эта сказочка Кремля о том, что Запад не оставил своими провокациями им ни одного выхода, это, конечно, сплошная ложь. К сожалению, немногие страны Запада готовы идти против этого российского дискурса, поэтому, думаю, когда это [эскалация] нужна россиянам и отвечает их планам, они снова будут это делать, как делали уже в мае, увеличивая количество российских войск вокруг границ Украины, свое присутствие в Черном море. Они остановятся только там, где остановятся», – говорит генерал.

Он напомнил события августа 2008 года, когда Россия не остановилась, чтобы наказать Грузию.

«Мы можем вспомнить ситуацию с режимом Башара Асада в Сирии, когда реакции на действия России тоже не последовало, хотя она перешагнула так называемые красные линии Барака Обамы. Наконец мы видим, что ничего существенного не было сделано, когда Россия вторглась в Украину. Страны НАТО были обеспокоены, но ни боли, ни наказания Россия не испытала», – сокрушается Ходжес.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее Ходжес высказал опасение, что Франция может выйти из антироссийской коалиции.

Также он призывал создавать регулярные проблемы для России в Черном море.