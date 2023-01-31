Американский генерал: Нужно помочь Украине бомбить Крым

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Борьба за Крым станет ключевой в войне России против Украины. Об этом бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес заявил в интервью американскому изданию Insider, опубликованном 29 января.

Аналогичные тезисы Ходжес изложил и в интервью британскому журналу The Economist, обнародованному в тот же день, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Определяющей площадкой в этой войне является Крым. Правительство Украины понимает, что не может согласиться на сохранение Россией контроля над Крымом. Украина не будет в безопасности и не сможет отстроить свою экономику, пока Россия сохраняет Крым», – сказал Ходжес журналистам Insider.

Генерал считает, что Украина в течение следующих нескольких месяцев будет создавать условия для «окончательного освобождения Крыма». По его словам, для этого Вооруженным силам Украины нужно дальнобойное высокоточное оружие, в частности установки ATACMS.

«Передача вооружения, способного лишить Россию любого укрытия после её ракетных и воздушных ударов, позволит Украине сделать Крым непригодным для россиян», – сказал Ходжес.

«Освобождение Крыма может быть достигнуто за счет изоляции полуострова путём воздушных и наземных атак, чтобы перерезать и разрушить основные связи России с Крымом – Керченский мост, по которому Украина уже наносила удары, и так называемый «сухопутный мост». Как только Крым будет изолирован, Украине нужно будет использовать широкий спектр систем дальнего радиуса действия против незащищенных российских объектов и группировок в Крыму, что сделает их несостоятельными и вынудит их уйти», – добавил генерал.

Тот же набор тезисов Бен Ходжес изложил в интервью британскому журналу The Economist, озаглавленному «Украина должна – и при должной поддержке может – захватить Крым».

Стоит отметить, что Insider привёл также мнение председателя Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли, который в ноябре 2022 года заявил: вероятность того, что Украина выдавит Россию из Крыма, «в ближайшее время невелика с военной точки зрения».

Не исключено, что речь идёт о публичном выражении разных точек зрения в военном руководстве США на развитие вооружённого конфликта на Украине.

Как сообщал «ПолитНавигатор», американское издание The New York Times считает, что одними танками ход войны на Украине не переломить.