Нью-Йорк Таймс: Одними танками ход войны на Украине не переломить

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Несмотря на всю шумиху вокруг передовых танков, которые на этой неделе Запад гарантировал Украине, они не станут «серебряной пулей», которая позволит Киеву выиграть войну.

Однако это и не является целью США и НАТО, пишет американское издание The New York Times (NYT).

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По мнению газеты, Запад пытается выдержать «деликатный баланс» между помощью Киеву и недопущением более масштабной эскалации конфликта со стороны Москвы, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Вместо того, чтобы помочь Киеву выиграть войну, американские военные в очередной раз попытаются переделать украинскую армию по своему образу и подобию, чтобы дать Украине больше шансов прорвать укрепленную российскую оборону, пишет NYT.

«Решения о новой военной помощи являются деликатным балансом для Белого дома и альянса НАТО: хотя они хотят предоставить Киеву новые возможности, которые помогут выйти из тупика на поле боя, они также не хотят провоцировать президента России Владимира Путин на эскалацию конфликта в более масштабную войну» – считает издание.

Обеспокоенные тем, что замороженный конфликт идет на пользу России, Соединенные Штаты и их союзники в последние недели начали более серьезные дискуссии о том, как изменить динамику поля боя в пользу Киева.

«Мы хотим обеспечить им наилучшее возможное положение, чтобы эта война закончилась на поле боя, дипломатией, или какой-то комбинацией одного и другого. Но украинцы должны при этом занимать такое положение на карте, которое будет гораздо более выгодным для их долгосрочного будущего, чтобы Путин почувствовал стратегическую неудачу», – цитирует издание заявление Виктории Нуланд в Сенате 26 января.

NYT отмечает, что Киеву необходимо преодолеть «военный тупик», в который упёрлись ВСУ после того, как россияне начали строить многоуровневую оборону по линии соприкосновения.

«Прорыв этих рубежей – это не просто проезд батальона танков по траншеям. Для этого требуется скоординированная атака – с пехотой, обозначающей цели, танками, обстреливающими эти позиции, и артиллерийскими орудиями, обеспечивающими прикрытие и поддержку. Такие общевойсковые маневры и являются предметом учений для украинцев в США», – объясняют авторы статьи.

Украинцы пройдут ускоренный курс того, что американские военные называют общевойсковой подготовкой, на освоение которой у самих американских подразделений уходят месяцы, если не годы.

«Пока неясно, насколько реалистично для Пентагона обучить украинцев сложностям общевойсковой маневренной войны за короткий промежуток времени», – пишет NYT.

«Новые поставки вооружений вряд ли повысят боевую мощь, достаточную для победы Украины в войне, но официальные лица и сторонние аналитики говорят, что они существенно помогут. Когда прибудет полный пакет западной техники, Киев может создать целых три дополнительные бригады», – отмечает американское издание.

При этом танки посылают важные сигналы – как Украине, так и России – о продолжающейся американской поддержке Киева.

«Для России танки демонстрируют, что поток вооружений с Запада растет, а не ослабевает. А для Украины это большой моральный подъем», – сказала в комментарии NYT Андреа Кендалл-Тейлор, бывший сотрудник американской разведки, ныне работающая в Центре новой американской безопасности.

«Это вотум доверия тому, что люди [на Западе] больше заинтересованы в том, чтобы Украина отвоевала свою территорию, чем в подталкивании Украины к переговорам», – считает она.

Как сообщал «ПолитНавигатор», США сознательно вынуждали Германию поставить танки «Леопард» на Украину, чтобы навязать европейским странам свои «Абрамсы».