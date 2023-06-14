Американский генерал: Русские создали серьезную систему обороны

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ВСУ придерживают основные силы в ходе начавшегося наступления и пока не ввели их в бой.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире «ВВС Украина» заявил бывший командующий сил НАТО в Европе Филип Бридлав.

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Он признал, что украинцы замалчивают детали о наступлении.

«Это действительно так. К сожалению, мы на Западе показали, что очень легко позволяем информации просачиваться, и поэтому они прибегают к необходимым мерам безопасности, что сохранять свои намерения в секрете. На Западе вообще есть склонность к утечке информации – иногда случайно, иногда умышленно. Я считаю, что украинские войска очень сообразительны в том, чтобы быть сдержанными в обнародовании своих оперативных данных», – сказал Бридлав.

Он считает, что пока ВСУ лишь зондируют и пытаются выявить слабые места российской обороны.

«У них было несколько локальных успехов, где они прорвались через первую линию обороны. Думаю, они придерживают более серьезные силы, чтобы развернуть их там, где найдут слабые места, чем смогут воспользоваться», – говорит генерал.

Он соглашается с мнением, что «предстоит долгая кровопролитная битва», поскольку у русских было время для подготовки обороны.

«Да, это так. В действительности мы не имеем данных, как русские солдаты подготовились к обороне. Но следует признать, что эти месяцы русские инженерные группы провели достаточно значительную работу для установления системы препятствий, что создаст для украинских сил определенные проблемы», – признает экс-командующий сил НАТО в Европе.

Впрочем, он верит, что в ближайшее время ВСУ найдут слабые места российской обороны и наступление получит дальнейшее развитие.