Американский генерал: Украина не получит американские танки и дальнобойные ракеты

29.09.2022  17:35 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
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Война, Вооруженные силы, Дзен, США, Украина
Новости Украины

США не передадут Украине танки «Абрамс» и дальнобойные снаряды для РСЗО.

Об этом в эфире телеканала 24 заявил американский генерал, бывший командующий Многонациональными силами в Ираке, экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США не передадут Украине танки «Абрамс» и дальнобойные снаряды для РСЗО. Об этом в...

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По мнению Петреуса, танки быстро выйдут из строя, а дальнобойное оружие, способное достать до территории РФ, приведет к сильной эскалации.

«Некоторое оружие вам, с высокой вероятностью, не дадут. Если мы говорим о танках «Абрамс», то они очень тяжелые – в разы тяжелее тех, что сейчас используются на поле боя. Я сомневаюсь, что их вообще ваши мосты выдержат. Да и в обслуживании они очень сложные.

Если говорить о ремонте подбитого танка, то вы его не отремонтируете на поле боя без специальной ремонтной машине, которая на базе этого же «Абрамса» и базируется, и не дотащите до границы без специального эвакуационного тягача. Там один реактивный двигатель на полторы тысячи лошадиных сил – это не обычные дизели.

И из-за этого есть определенные страхи, что если мы их дадим Украине, то через довольно короткий промежуток времени они просто встанут. То же я могу сказать и про самоходные гаубицы. Короче говоря, есть определенное оружие, которое вам будет очень сложно обслуживать», – сказал генерал.

 

«И снова-таки есть определенные предостережения на поставки вам дальнобойного оружия, с которого вы могли бы ударить по территории России, что вызвало бы значительную эскалацию конфликта. Если вы поставите себя на место того, кто сидит в Овальном кабинете Белого дома и принимает решения, то вы бы поняли, о чем я говорю», – заявил Петреус.

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