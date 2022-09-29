Американский генерал: Украина не получит американские танки и дальнобойные ракеты

США не передадут Украине танки «Абрамс» и дальнобойные снаряды для РСЗО.

Об этом в эфире телеканала 24 заявил американский генерал, бывший командующий Многонациональными силами в Ираке, экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Петреуса, танки быстро выйдут из строя, а дальнобойное оружие, способное достать до территории РФ, приведет к сильной эскалации.

«Некоторое оружие вам, с высокой вероятностью, не дадут. Если мы говорим о танках «Абрамс», то они очень тяжелые – в разы тяжелее тех, что сейчас используются на поле боя. Я сомневаюсь, что их вообще ваши мосты выдержат. Да и в обслуживании они очень сложные.

Если говорить о ремонте подбитого танка, то вы его не отремонтируете на поле боя без специальной ремонтной машине, которая на базе этого же «Абрамса» и базируется, и не дотащите до границы без специального эвакуационного тягача. Там один реактивный двигатель на полторы тысячи лошадиных сил – это не обычные дизели.

И из-за этого есть определенные страхи, что если мы их дадим Украине, то через довольно короткий промежуток времени они просто встанут. То же я могу сказать и про самоходные гаубицы. Короче говоря, есть определенное оружие, которое вам будет очень сложно обслуживать», – сказал генерал.