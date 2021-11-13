Американский кибераналитик: Украину атаковали хакеры ГРУ

Новости Украины

За хакерским атаками, которым подвергалась Украина с 2014 года, якобы стоит российское государство.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью киевскому журналу «Новое время» заявила Лора Галанте, представленная как американская специалистка по кибербезопасности, помощью которой пользуются правительства западных стран и НАТО,

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Издание заметило, что по одной из версий «Россия тестирует на Украине свои агрессивные кибертехнологии, чтобы потом применять их на Западе»

«Да, в этом нет никаких сомнений. За кибероперациями против Украины, которые происходили с 2014 года, стоит российское государство. Это и атаки на электросеть в 2015—2016 годах, и, конечно, атака с использованием вируса Not Petya в 2017-м. Моя команда уже четыре года анализирует ту атаку», – сказала собеседница издания.

«Это операции реально очень сложные, они базируются на серьезных ресурсах, планировании и имеют четкий список результатов, которых желательно достичь. ГРУ, то есть российская военная разведка, это одна из наиболее активных хакерских групп в России. Они умеют делать практически все: от вмешательства в американские выборы до атак на украинские облэнерго. Вирус Not Petya — это тоже дело их рук, а в 2014-м они атаковали французскую информационную среду. Методы и цели операций ГРУ разные, но цель одна — поддержка российских государственных и военных интересов», – утверждает эксперт.

Впрочем, далее она говорит, что американские политики и без России создают проблемы для своей страны.

«Со времени президентских выборов в США в 2016 году российских киберопераций против Америки стало меньше, но это произошло не из-за нехватки ресурсов в России для такой враждебной деятельности. Причина в другом. Путин видит, насколько поляризован внутриполитический диалог в США, поэтому понимает, что ему и не нужно лишний раз вмешиваться, чтобы посеять очередную порцию хаоса. Если отношения США и России ухудшатся, Кремль будет активно использовать объекты американской критической инфраструктуры для киберопераций», – опасается Галанте.

Как сообщал «ПолитНавигатор», основатель и гендиректор «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский заявил, что по уровню сложности и изощренности атак русские хакеры стоят на первом месте.

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