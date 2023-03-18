Американский наёмник отправился воевать на Украину, но перешёл на сторону России

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Бывший американский военный, который поступил наёмником в так называемый «Интернациональный легион территориальной обороны Украины», перешёл на сторону России. Об этом 18 марта сообщило американское издание Business Insider.

Это первый известный иностранный наёмник, пересекший линию фронта и присоединившийся к российским силам, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда Россия вторглась в Украину в феврале прошлого года, десятки иностранных боевиков собрались, чтобы помочь защитить эту страну. Среди них был Джон Макинтайр, 25-летний американский ветеран, прозванный своими товарищами-боевиками Джонни Алабама или просто Бама, который взял в руки оружие и вступил в Интернациональный легион территориальной обороны Украины. На видео видно, как американец среди бойцов в украинской форме выкрикивает «Боже, благослови Украину» и «Да пола ты…, Россия». Затем он перешел на другую сторону» – пишет Business Insider.

«В феврале 2023 года Макинтайр в одном из ресторанов в Москве разговаривал с журналистом российской государственной сети RT о своем решении бежать с Украины в Россию. В интервью RT он заявил, что ехал на Украину с намерением дезертировать. Но два легионера, которые непосредственно служили с Макинтайром, сказали Business Insider, что тот был неустойчивым и нестабильным человеком, который сеял хаос на Украине и был изгнан из легиона, прежде чем решил дезертировать» – продолжает издание.

Малкольм Нэнс, бывший офицер ВМС США и эксперт по борьбе с терроризмом, который присоединился к украинскому «Интернациональному легиону» в первые дни войны, и с тех пор стал узнаваемым лицом иностранных боевиков на Украине, сказал изданию, что Макинтайр с самого начала вызывал проблемы.

«Бама – крайне нестабильный персонаж, – сказала Нэнс. – Бама был известен как профессиональный неудачник и психически больной». Он добавил: «Мы говорили о нём «Сумасшедший» с большой буквы С».

Издание иронично отмечает, что само по себе психическое заболевание не обязательно влияет на боеспособность, а легионеры не имеют профессиональной квалификации для оценки психологического состояния человека.

Джон Макинтайр служил в армии США в качестве пехотинца с июня 2015 по август 2017 года, но не принимал участия в боевых действиях и оставил службу в качестве рядового первого класса, сообщила Business Insider представитель армии США Мэдисон Бонзо. Она не смогла подтвердить, с какой формулировкой он был уволен, или сообщить какую-либо информацию о медицинских или кадровых действиях, связанных с ним, из-за федеральных законов о конфиденциальности. При этом самому изданию не удалось связаться с Макинтайром.

Покинув «Интернациональный легион» в июле 2022 года Макинтайр, по его словам, присоединился к «Карпатской Сечи», отряду украинцев и иностранных граждан, который Нэнс назвал «уполномоченным ополчением». Макинтайр сказал в интервью RT, что потом он отправился в Москву через Стамбул, и сделал это, чтобы передать ценную информацию, которую он собрал, действуя в качестве «шпиона» в Украине.

«Вы знаете, именно поэтому я приехал в Украину в первую очередь. Я коммунист. Я антифашист», – заявил он в интервью RT, повторив, что на Украине полно нацистов.

Он также сказал, что ему грозит казнь как разоблачителю, что в украинской армии есть специальные снайперы для стрельбы по перебежчикам и она использовала мирных жителей в качестве живого щита, а также что у многих украинских бойцов были нацистские татуировки.

Издание отмечает, что когда Макинтайр отправился на Украину в первые недели войны после публичного обращения президента Украины Владимира Зеленского к иностранным добровольцам, процесс их проверки не был строгим. Эллиот Смит (имя изменено), отставной американский морской пехотинец, воюющий в составе «Интернационального легиона», сказал Business Insider, что когда он присоединился к легиону в марте 2022 года, то понял: «Всё, что от нас требовалось, это стрелять из автомата и дышать».

«Интернациональный легион территориальной обороны Украины» не ответил на запрос Business Insider о комментариях, резюмирует издание.

Как сообщал «ПолитНавигатор», 17 марта в Запорожье был поражен ресторанный комплекс «Моника Белуччи», одна из основных баз для элиты «Иностранного легиона обороны Украины».