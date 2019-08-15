Американский посол признал, что у него не хватает ума понять планы Путина

15.08.2019, Киев, Ольга Козаченко

В Соединенных Штатах довольные тем, что президент Украины Владимир Зеленский уже два раза позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину.

Об этом в интервью «Украинской правде» заявил посол США на Украине Уильям Тейлор, отвечая на вопрос, может ли Украина остановит войну в Донбассе.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Нет. Единственный, кто может это сделать – Владимир Путин. Но что важно, и что отлично – то, что в моменты обострений президент Зеленский дважды поднимал трубку и звонил Путину, чтобы обсудить эти инциденты. Итак, сейчас существует возможность того, чтобы президенты Украины и России обсуждали вопросы Донбасса, Черного моря, Керченского пролива. Украинцы и россияне теперь в принципе способны об этом говорить, и для меня это – вдохновляющая новость», – сказал дипломат.

При этом издание заметило, что если решение по Донбассу зависит исключительно от Путина, то какова здесь роль украинского президента.

«А Зеленский может вести переговоры с Путиным. И я не знаю, что думает Путин, я не знаю, что именно он планирует – я недостаточно умен, чтобы это понять. Но я знаю, что на него давят санкции», – утверждает Тейлор.

По его мнению, из-за этого давления Путин может принять нужное США и Киеву решение по Донбассу.

Читайте также: Посол США нахваливает Суркова и предлагает сдать Донбасс Зеленскому.