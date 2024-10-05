Американский профессор-заукраинец: Россия победила нас в психологической войне

На Западе начинают терять веру в возможность ядерного ответа России в ответ на эскалацию боевых действий на Украине.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью антироссийскому пропагандистскому изданию «Новое время» заявил поддерживающей киевский режим профессор Йельского университета Тимоти Снайдер.

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Его внимание обратили на то, что с 2022 года на Западе были популярны две идеи: Россия не может быть побеждена Украиной, вторая – ничего серьезного не должно произойти с РФ вследствие войны.

«Я думаю, что эти идеи — это, по сути, психологические победы России. Российские победы до сих пор были преимущественно психологическими, а не победами на поле боя. Их победы до сих пор были в основном связаны с нашей верой в то, что возможно или невозможно, с нашей верой в то, что приемлемо, а что нет. Потому что все эти правила, что приемлемо в ответе на российскую агрессию, а что нет, мы придумали начиная с 2022 года, они являются новыми. И они, по сути, придуманы Россией, а потом каким-то образом мы сделали их нормальными. Но мы должны быть способны признать, что ошиблись, что нас обманули. Мы должны быть в состоянии сказать: «Хорошо, мы потерпели поражение в этой битве в психологической войне. А теперь мы вернемся и сделаем что-то другое», – сказал профессор.

По его словам, в США не верят в победу над Россией

«Я еще не слышал, чтобы американец сказал, что мы допустили огромную ошибку или потерпели поражение и должны начать все сначала. Но, безусловно, некоторые из российских нарративов потеряли большую часть своей силы на Западе, например идея эскалации или ядерной войны. Я думаю, что слово «эскалация», которое используется по большей части в американской риторике, чтобы напугать нас, работает уже не так хорошо. Мало кто считает, что Россию можно победить, но, безусловно, люди осознают, что Россия не является таким монстром, каким многие американцы считали ее в начале. Но, думаю, люди все еще переоценивают Россию», – резюмировал Снайдер.