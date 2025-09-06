Американский русофоб: Путин считает, что Западу развалить СССР помогли продажные дураки Горбачёв и Ельцин

Российское руководство движется к победе, переплетая две цели – решить задачи СВО на Украине и восстанавливать статус сверхдержавы масштаба СССР в международных отношениях.

Об этом в ходе дискуссии в рамках Атлантического совета [признан в РФ нежелательной организацией] заявил американский публицист, представленный как «специалист по России», Леон Арон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Причина, по которой Трамп так себя ведёт, заключается в том, что он не понимает, что Путин стремится не к миру, а к победе. Это означает, что Украина будет нейтрализована, Украина будет разоружена, её внутренняя и внешняя политика будет определяться Кремлём. Это будет похоже на режим Януковича до 2014 года. Украина станет протекторатом России, это будет похоже на то, что произошло с Белоруссией. Помимо этих целей есть ещё одна главная задача, я её называю местью и восстановлением. Путин считает, что распад Советского Союза был заговором. Это был сговор Запада, которому помогали такие продажные дураки, как Горбачёв и Ельцин, но, тем не менее, Запад значительно способствовал этому. Восстановление России необходимо хотя бы частично. Не территориально, а в плане её веса в международных отношениях и глобальной дипломатии, статуса советской сверхдержавы», – сказал Арон.