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15.04.2021, Москва, Максим Карпенко
 
Дзен, Донбасс, Политика, Россия, США, Сюжет дня, Украина
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Американский сенатор угрожает России войной за Украину

Новости Украины

США должны рассматривать военный вариант помощи Украине в случае, если Россия введет войска в эту страну.

Об этом в эфире финансируемого Госдепартаментом США заявил сенатор-республиканец Адам Кинзингер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению политика, российское руководство должно знать, что столкнется с Западом в случае военной операции на Украине.

«Я считаю, что все опции должны быть открытыми, поэтому не рассматривать военный вариант – это неправильный ответ. Я считаю, что эта опция должна быть, потому что Владимир Путин должен знать – если он столкнется с Западом, он проиграет. Он проиграет каждый раз. Сейчас он пытается понять, на самом ли деле он столкнется с Западом. И я думаю, что мы должны сделать это очевидным, что в это случае – да, столкнется», – заявил Кинзингер.

Выступавший в Сенате США командующий американскими силами в Европе Тод Волтерс косвенно подтвердил эти слова.

«И в Украине, и их партнеры в регионе делают все, что они могут, чтобы усилить свои позиции. Если вторжение состоится, они сейчас в своей лучшей позиции. Речь идет не только об их войсках, а и о войсках их партнеров в регионе», – заявил Волтерс.

При этом, как сообщал «ПолитНавигатор», Украине пока не удалось заручиться поддержкой НАТО – альянс ограничивается лишь декларативными заявлениями.


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