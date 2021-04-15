Какая боль! Украине не удалось заручится реальной поддержкой НАТО против России

15.04.2021, Москва, Олег Кравцов

США и союзники по Северо атлантическому альянсу пока ограничиваются лишь декларативными заявлениями в поддержку киевского режима, не желая брать на себя конкретных обязательств.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Коммерсант».

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Отмечается, что обсуждение горячей украинской темы началось во вторник в Брюсселе, где прошло экстренное заседание комиссии Украина — НАТО и состоялись отдельные встречи главы МИД Украины Дмитрия Кулебы с госсекретарем США Энтони Блинкеном и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

«Между тем два дня обсуждения в Брюсселе «украинского вопроса» показывают: пока дело ограничивается лишь многочисленными декларациями в поддержку Киева. США и их союзники воздерживаются от того, чтобы брать на себя какие-либо обязательства как по вопросу членства Украины в НАТО, так и по гарантиям безопасности Киеву в случае возвращения конфликта в Донбассе в горячую фазу», – пишет газета.

Издание обращает внимание на обтекаемое заявление представителя Госдепа, заметно отличающееся от оценки главы МИД Украины Дмитрия Кулеба, назвавшего свою встречу с Энтони Блинкеном «новым днем в отношениях с Америкой».

«Конечно же, Украина может много чего делать совместно с НАТО в рамках своей Годовой национальной программы под эгидой Комиссии Украина — НАТО. Есть много чего с точки зрения подготовки, с точки зрения различных видов поддержки, что НАТО может предложить, чтобы Украина могла этим воспользоваться», — ушел от конкретики представитель Госдепа на итоговом брифинге.

Осознав, что количество заявлений с «осуждением России» и декларативной готовностью поддержать Киев никак не удается конвертировать в новое качество евроатлантической интеграции, продолжает издание, украинская сторона предпринимает все новые активные попытки сдвинуть вопрос о членстве в НАТО с мертвой точки.

«Призывы Киева активнее запустить интеграционные процессы в сотрудничестве с НАТО объясняются тем, что в моделировании будущих отношений с Украиной единые в «осуждении России» США и их союзники никак не могут определиться со своей дальнейшей стратегией.

При этом звучащие в Брюсселе и Вашингтоне заявления показывают: главным камнем преткновения для евроатлантических союзников остается вопрос о том, кто и как именно должен будет нести ответственность за безопасность Украины в случае возникновения критической ситуации, учитывая, что членство Киева в альянсе пока не планируется», – резюмирует газета.

Примечательно, что на этом фоне США отменили планируемый заход в Черное море эсминцев с крылатыми ракетами на борту.

Кроме того, как сообщал «ПолитНавигатор», украинские националисты объявили, что НАТО не собирается защищать Украину.

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