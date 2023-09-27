Русские являются потомками монголов и поэтому их нельзя считать за людей.

Об этом бывший спикер теробороны ВСУ Майкл (Сара) Эштон-Чирилло сообщило в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым, позвонившими от имени бывшего президента Украины Петра Порошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сэр, у вас европейская партия, а реальность такова, что русские не европейцы. Русские, как ясно выразился господин Данилов, имеют совсем другую культуру. Русские – азиаты, и, в конечном итоге, они действительно произошли от монголов. Они происходят из группы, которые хотят быть рабами, хотят, чтобы ими руководили, как это было во времена Чингисхана. Я бы хотела, чтобы западный мир понял: Европа заканчивается на Украине. Мы защищаем европейские и западные ценности так же, как сотни и тысячи лет назад, когда пришли монголы. Я скажу – каждый русский, поддерживающий то, что делает Путин, не имеет ничего общего с человеком. Их нельзя называть людьми. По сути, они враги человечества», – сказало Чирилло.

Оно оправдывает жестокое убийство Дарьи Дугиной.

«Мы увидели, в чем была правда с дочерью Дугина. К годовщине ее смерти они выпустили книгу. Это показывает, кем она была в их глазах. Это была не случайно убитая женщина. Это было зло, злое существо, которое умерло смертью, которую оно заслужило за попытку геноцида невинных людей», — трепалось Чирилло.

Американский транс желает такой же смерти официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой, но это из-за личной обиды.

«Она была первая, кто обрушился с нападками против меня в апреле 2022 года. Она оскорбила меня ещё до того, как кто-то узнал моё имя за пределами США. Она назвала меня существом, которое тусуется с бандитами, имея в виду наших солдат. Самое худшее то, что ее принимают так же, как представителя госдепартамента. По моему мнению, неприкосновенных не должно быть, когда мы боремся за наше полное освобождение», – сказало Черилло.