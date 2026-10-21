Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Британские политики демонстрируют двойные стандарты, называя действия на Украине «невиданным доселе злом», забывая при этом недавнее участие Лондона в целом ряде кампаний НАТО по вторжению в суверенные страны.

Об этом в своём видеоблоге заявил американский журналист Гленн Гринвальд, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Гринвальд сослался на недавний подкаст на канале «Piers Morgan Uncensored», где участвовал в дискуссии с британскими журналистами и политиками.

«Вы поддерживали каждую войну, в которую была вовлечена Великобритания. Вы поддерживали бомбардировки Ливии и смену там режима. Поддерживали бомбардировки Сирии и устранение Асада. Вы голосовали за бомбардировки Ирака против ИГИЛ. Вы снова голосовали за бомбардировки Сирии против ИГИЛ. И у вас такой долгий послужной список внешнеполитической агрессии, который не только соответствует путинскому, но и намного превосходит его», – сказал Гринвальд, обращаясь к британцам.

Журналист прокомментировал слова английского политика, заявившего, будто «Путин не Гитлер, но совершил исключительное зло, посягнув на суверенитет других народов».