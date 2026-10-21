Американский журналист уличил британцев в двойных стандартах по России
Британские политики демонстрируют двойные стандарты, называя действия на Украине «невиданным доселе злом», забывая при этом недавнее участие Лондона в целом ряде кампаний НАТО по вторжению в суверенные страны.
Об этом в своём видеоблоге заявил американский журналист Гленн Гринвальд, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
Гринвальд сослался на недавний подкаст на канале «Piers Morgan Uncensored», где участвовал в дискуссии с британскими журналистами и политиками.
«Вы поддерживали каждую войну, в которую была вовлечена Великобритания. Вы поддерживали бомбардировки Ливии и смену там режима. Поддерживали бомбардировки Сирии и устранение Асада. Вы голосовали за бомбардировки Ирака против ИГИЛ. Вы снова голосовали за бомбардировки Сирии против ИГИЛ. И у вас такой долгий послужной список внешнеполитической агрессии, который не только соответствует путинскому, но и намного превосходит его», – сказал Гринвальд, обращаясь к британцам.
Журналист прокомментировал слова английского политика, заявившего, будто «Путин не Гитлер, но совершил исключительное зло, посягнув на суверенитет других народов».
«И при этом Великобритания неоднократно делала это при его поддержке, голосуя за одну войну за другой… Суть в том, что мы верим в войну. Мы постоянно вторгаемся в суверенные страны. Это краеугольный камень внешней политики США и Великобритании.
Это не значит, что действия Путина правильны, но это чем-то напоминает «раша-гейт», когда мы вели себя так, будто вмешательство России в наши «священные» выборы — это какая-то уникальная и беспрецедентная агрессия, хотя мы сами вмешиваемся в выборы в любой другой стране, включая Россию, причём, гораздо более масштабно и жёстко.
Это моральное возмущение, что действия Путина и России — это какое-то невиданное доселе зло, для меня является проявлением западной слепоты, которая движет большей частью наших поступков», – рассуждал Гринвальд.
English version :: Читать на английском Американский журналист уличил британцев в двойных стандартах по России