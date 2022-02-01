Американскому генералу привиделась российская военная база в Сербии

Американский генерал Дэвид Табор объяснил размещение Штаба спецопераций США в Албании географическим положением страны и «отличным партнерством» с местными спецподразделениями.

Об этом сообщает Koha, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Табор добавил, что одним из важных факторов при принятии решения о размещении американского Штаба спецопераций в Албании была «исключительная поддержка албанского правительства и албанского народа». При этом он заявил, что «российская база в Нише» (Сербия) не была мотивом для такого шага.

«Мы знаем, что делают некоторые страны, но нас мотивирует не это. На самом деле нас мотивирует обучение вместе с нашими союзниками и партнерами для наращивания еще большего потенциала. Для нас не так важно, что делают другие страны, а вот то, что интересует наших союзников очень важно для нас. Поэтому мы будем продолжать укреплять эти отношения всегда и везде, где только сможем», – отметил американский генерал.

Отметим, что у России нет военной базы в Сербии, а в Нише действует Российско-Сербский гуманитарный центр, по сути, подразделение МЧС, в задачи которого входит оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации, происходящие в регионе. Так сотрудники центра принимали самое активное участие в устранении последствий лесных пожаров, наводнений и землетрясений на Балканах.