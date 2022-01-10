«Ответ русским»: в Албании рады переносу в страну штаба спецопераций США

10.01.2022  14:16 (Мск), Белград,
Алексей Топоров.  
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Албания, Балканы, Вооруженные силы, Политика, США


Экс- начштаба ВС Албании Бардили Кольчаку считает, что решение США перенести штаб спецопераций в эту страну стало ответной реакцией на влияние России и Китая на Балканах.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», Кольчаку заявил в интервью порталу Telegrafi.

Экс- начштаба ВС Албании Бардили Кольчаку считает, что решение США перенести штаб спецопераций в...

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Он назвал решение США «хорошей новостью».

«Создание этой штаб-квартиры – долгожданная новость и это естественно, что они приходят в нашу страну, поскольку отношения с США находятся на самом высоком уровне», – сказал Кольчаку.

По словам отставного военного, создание штаба спецопераций приходится на не самое спокойное для Балканского региона время.

«Это ответ на все, как русское, так и китайское влияние. Был дан прямой ответ России и тому влиянию, которое она хочет иметь в регионе через Белград. Это момент, чтобы показать всем тем, кто имеет плохие намерения и агрессивен по отношению к нашему региону, что они должны хорошо подумать. Каждый должен хорошенько подумать, поскольку у региона есть только одна цель – НАТО и ЕС», – заключил Кольчаку.

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