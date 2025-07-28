Американы завопили, что скоро Запорожье окажется в зоне поражения российской артиллерии

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На Запорожском направлении российская армия продвигается вдоль левого берега Днепра.

Западные аналитики предупреждают, что скоро Запорожье может оказаться в зоне поражения российской артиллерии.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Об этом, в частности, в своем обзоре пишет поддерживающий киевский режим американский Институт изучения войны (ISW).

«Геолокационные кадры, опубликованные 27 июля, показывают, что российские войска недавно продвинулись к южному Степногорску (к западу от Орехова). Российские войска в настоящее время находятся в семи километрах от Приморского (к северо-западу от Степногорска) и в 11 километрах от Беселянки (к северу от Степногорска), и продвижение примерно на пять километров ближе к любому из этих населенных пунктов или вглубь них поместит российские войска в зону действия ствольной артиллерии города Запорожье», – отмечается в обзоре американцев.

При этом, как сообщал ранее «ПолитНавигатор», передовым подразделениям ВС РФ, удалось зацепиться за южные окраины Степногорска, что подтверждает противник.

При этом на Украине в связи с этим продвижением нарастает паника – эксперты предупреждают, что в случае потери Степногорска придется объявлять эвакуацию левобережной части Запорожья, пока находящегося под оккупацией киевского режима.