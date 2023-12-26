Аналитик ЦРУ: «Мы пробудили в России гиганта – Вашингтон напуган»

Константин Серпилин.  
26.12.2023 19:41
  (Мск) , Вашингтон
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Безответственная политика Вашингтона в отношении Украины спровоцировала Россию стремительно наращивать военную мощь, при том, что в отличие от армии США, у ВС РФ уже есть опыт войны и побед над силами, которые поддерживаются НАТО.

Об этом на канале американского журналиста Стивена Гарднера заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Безответственная политика Вашингтона в отношении Украины спровоцировала Россию стремительно наращивать военную мощь, при том,...

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«Где, чёрт возьми, Зеленский собирается взять столько людей, которые ему понадобятся (речь об озвученной Зеленским цифре в полмиллиона мобилизованных – ред.)? Кроме того, где они должны проходить обучение? На Украине нет безопасной зоны для тренировок, потому что Россия может ударить по каждой из них с помощью своих гиперзвуковых ракет. Знаешь ли, это безумие. И потом, посмотри, что делает Россия», – отметил он.

«Что мы сделали с нашей политикой в отношении Украины? Мы разбудили в России гиганта. И теперь они наращивают военную мощь. И в отличие от нас, у этих ребят есть реальный боевой опыт. У них есть реальный мировой опыт борьбы с силами НАТО, силами, которые поддерживаются НАТО, снабжаются разведданными. И они побеждают их. Я думаю, именно это встревожило многих людей в Вашингтоне», – заключил Джонсон.

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