Аналитик о контракте с Венгрией: «Украинцам остается лишь капризно топать ножками»

28.09.2021 12:30 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Контракт Венгрии с «Газпромом» на поставку российского газа в обход Украины более выгоден для Москвы по экономическим соображениям.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Известиях» пишет заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

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Он обращает внимание, что глава «Оператора газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон, давая оценку контракту с Венгрией, пожаловался на «Газпром», заявив, что тот, как только возникает техническая возможность обойти Украину, запускает газ «через более протяженные, но собственные транзитные газопроводы».

«Жалоба украинского управленца выглядит откровенно глупо сразу по двум причинам. Во-первых, даже если принять тот факт, что путь российского газа через «Турецкий поток» до Венгрии более протяженный, чем через Украину, это направление более энергоэффективно и более экономически выгодно «Газпрому». Ведь российская компания на протяжении большей части пути прокачивает голубое топливо по собственным мощностям, а кроме того, чем больше загрузка черноморского газопровода, тем выгодней его эксплуатация», – указывает Фролов.

«Во-вторых, Украина ничего не предпринимала, чтобы «венгерские» объемы шли через ее территорию. Возможно, украинским чиновникам это покажется удивительным, но капризно топать ножкой и жаловаться, что вам не хотят платить по $3 млрд, а лучше $6 млрд в год — это не переговорная позиция. Если уж Украину так беспокоит, что через них не хотят качать какие-то объемы газа, то следовало бы выступать с конкурентными предложениями. Требования гарантий со стороны США, ЕС и Германии, а также просьбы к «мировому сообществу» надавить на Россию — это не конкурентные предложения», – добавил аналитик.

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