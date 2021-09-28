28.09.2021 09:48 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Подписание контракта с «Газпромом» на поставку газа в обход Украины – это удар со стороны Венгрии.

Об этом в эфире ток-шоу «Свобода слова» заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Кулебы, Украина ответит на этот удар «без сожаления» и без «сочувствия».

«Мы имеем страну, Венгрию, которая является членом ЕС и членом НАТО. При этом имеет особые отношения с Россией и которая нанесла удар по украино-венгерским отношениям, исключив украинский газопровод из схемы поставок газа с Россией. Это удар, и мы будем отвечать на него соответствующе. Потому что тут не должно быть никакого сожаления и никакого сочувствия», – заявил Кулеба.

Напомним, что в соответствии с контрактом 4,5 миллиардов кубометров российского газа в год будет поступать в Венгрию через Сербию и Австрию в течение 15 лет.