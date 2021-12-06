Аналитик объяснил, что «Байрактары» не прорвут оборону ЛДНР

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Новости Украины

Украина не смогла победить республик Донбасса даже применяя боевую авиацию, а потому Киеву не стоит рассчитывать на успех ударных БПЛА.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил политолог Ростислав Ищенко, отвечая на вопрос об озвученных руководством ДНР планах по противодействию ударным беспилотникам ВСУ.

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«Даже если байрактаров там не 6, а 36 — это не то количество , которое может прорвать оборону ДНР и ЛНР», – сказал эксперт.

Он напомнил о событиях 2014 года.

«Ведь в 2014-м Украина пыталась применять боевую авиацию, которая имеет все-таки больше возможностей, чем БПЛА. Но неудачно – у Донбасса появилось эффективное ПВО. Но это в основном это средства не собственные. Потому Пушилин и ставит вопрос ребром о поставках, чтобы бороться с байрактарами», – говорит Ищенко.

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