Началась охота за украинскими «Байрактарами»

05.12.2021  23:21 (Мск), Москва,
Владимир Гладков.  
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Война, Дзен, Донбасс, Украина
Новости Украины

Украина регулярно использует турецкие беспилотники «Байрактар» для разведки в Донбассе.

Об этом в ходе встречи с журналистами в московском клубе «Добрые русские люди» заявил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина регулярно использует турецкие беспилотники «Байрактар» для разведки в Донбассе. Об этом в ходе...

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«Если говорить о боевом применении, то это один случай, но что касается разведдеятельности – «Байрактары» работают фактически в ежедневном формате.

У нас есть право их уничтожить, потому что, согласно Минским солашениям, запрещено использование любых беспилотных летательных аппаратов кроме беспилотников ОБСЕ», – сказал он.

Денис Пушилин подчеркнул, что при любой возможности защитники Донбасса будут уничтожать «Байрактары» так же, как и любые другие украинские беспилотники.

«Украина грубо это нарушает, и подтверждает своё нарушение. При любой возможности «Байрактары» будут уничтожены.

Но пока что ВСУ, зная тактико-технические характеристики наших возможностей, они держатся на безопасном расстоянии. Нарушат, совершат ошибку – мы их уничтожим», – резюмировал руководитель республики.

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