Началась охота за украинскими «Байрактарами»

Украина регулярно использует турецкие беспилотники «Байрактар» для разведки в Донбассе.

Об этом в ходе встречи с журналистами в московском клубе «Добрые русские люди» заявил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если говорить о боевом применении, то это один случай, но что касается разведдеятельности – «Байрактары» работают фактически в ежедневном формате.

У нас есть право их уничтожить, потому что, согласно Минским солашениям, запрещено использование любых беспилотных летательных аппаратов кроме беспилотников ОБСЕ», – сказал он.