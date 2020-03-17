Аналитик предрек тяжелые последствия от союза Додона с русофобами

17.03.2020, Москва, Максим Карпенко

Тактический союз социалистов Игоря Додона с русофобами из Демократической партии беглого олигарха Влада Плахотнюка, заключенный с целью не допустить досрочных выборов в Молдове, обернется негативными последствиями для отношений Кишинева и Москвы.

Такой прогноз «ПолитНавигатору» озвучил российский политолог Алексей Мартынов.

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«Ряд функционеров Плахотнюка снова стали министрами. В том числе, министр обороны, министр экономики. Министром образования, например, стал автор скандально известного учебника истории румын, совершенно отмороженный русофоб. Можно представить, как дальше будут развиваться сюжеты с запретом русского языка, российских СМИ и так далее», – сказал он.

Эксперт объясняет, что союз с Демпартией подтвердил слухи о тайных отношениях Додона и Плахотнюка.

«Все эти годы своего президентства Додон, будучи изначально благословленным Плахотнюком и в последующем четко выполняя все его инструкции, тем не менее, декларировал некую пророссийскую риторику. Однако, обозначая восточный вектор, никогда не терял эту связь, «пуповину» с Плахотнюком.

Не порвал он ее и сейчас. Казалось бы, когда ничто не мешало Додону взять всю полноту власти, ничто не мешало социалистам политически взять всю полноту власти, они этого делать не стали, потому что занялись активно политическим бизнесом.

Так что никакой новеллы в этом нет, что они, наконец, оформили официально эту «свадьбу», хотя неофициально живут давно. Поделили кабинеты, министерские посты. Обращает на себя внимание скорость, с которой были приведены к присяге министры», – добавил Мартынов.

По его мнению, принципиальный сторонник союза с Россией никогда не пошел бы на сговор с русофобами.

«Используя свое положение, связи в России, спекулирует российским дискурсом, но там, где можно его перевернуть наоборот, и где за это готовы заплатить, там он тоже будет с удовольствием это делать. Нужно понимать, что это за персонаж, который сегодня исполняет роль президента Молдавии», – заявил Мартынов.