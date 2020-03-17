Российский эксперт призвал не драматизировать союз Додона с русофобами

17.03.2020, Москва, Максим Карпенко

Решение молдавского президента Игоря Додона пойти на союз с функционерами Демократической партии для того, чтобы избежать досрочных выборов, совсем не гарантирует, что Кишинев сделает новый разворот в сторону Запада. Напротив, у Додона есть шанс навязать свою повестку оставшимся «бесхозными» бывшим соратникам беглого олигарха Влада Плахотнюка.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил российский политолог Олег Матвейчев.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Демократы остались бесхозные, безденежные и так далее. По сути, они сдались Додано на милость. Потому что партия, естественно, стала бы терять очки. В этом смысле он в данном случае прибирает ее к рукам», – считает собеседник.

По мнению эксперта, ни социалисты Додона, ни демократы не были заинтересованы в новых досрочных выборах, поэтому и пошли на союз: «Все сбились со счета, сколько выборов прошло в Молдове, понятно, что они уже никому не нужны – ни Додону, ни демократам, ни всем остальным».

Политолог считает, что в данном случае демократы вряд ли смогут играть самостоятельную антироссийскую роль, однако союзниками для Додона они будут лишь временными.

«Говорить о том, что демократы – какие-то идеологические противники Додона или России – нельзя. Это просто конъюнктурщики, лояльные любому сильному человеку и люди, которые просто переметнулись к Додону и так же от него переметнутся к кому угодно другому, если он предложит большую сцену. В этом смысле это баланс, который на данный момент Додону подчиняется», – заявил Матвейчев.