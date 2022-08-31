Аналитики констатировали провал экономического блицкрига против России

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Страны Европейского союза, объявляя экономическую войну России, не рассчитывали, что та окажется готова к длительному противостоянию.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил ведущий эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Политика санкций предполагала надежду на эффективный экономический блицкриг против России. На долгосрочное противостояние европейские лидеры не рассчитывали и поэтому теперь вынуждены действовать без четкого плана, фактически по наитию.

Рецепт сейчас для них практически один – это жесткое сокращение потребления газа и электричества, даже ценой частичной деиндустриализации и снижения качества и доступности коммунальных услуг», – сказал Митрахович «Независимой газете».

В свою очередь эксперт «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов обращает, что по факту газа из России в ЕС сейчас входит почти вчетверо меньше, чем в прежние годы, и только с апреля экспорт трубопроводного газа из РФ в Европу сократился на 70%.

«На более длинном горизонте ЕС действительно вынашивал планы максимально заместить российский газ поставками из США и других стран, сперва заполнив свои хранилища. Но европейцы не успели: Россия (намеренно или случайно) обрезала поставки раньше, чтобы не дать ЕС запастись газом к зиме», – отмечает Емельянов.