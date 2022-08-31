Аналитики констатировали провал экономического блицкрига против России
Страны Европейского союза, объявляя экономическую войну России, не рассчитывали, что та окажется готова к длительному противостоянию.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил ведущий эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.
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«Политика санкций предполагала надежду на эффективный экономический блицкриг против России.
На долгосрочное противостояние европейские лидеры не рассчитывали и поэтому теперь вынуждены действовать без четкого плана, фактически по наитию.
Рецепт сейчас для них практически один – это жесткое сокращение потребления газа и электричества, даже ценой частичной деиндустриализации и снижения качества и доступности коммунальных услуг», – сказал Митрахович «Независимой газете».
В свою очередь эксперт «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов обращает, что по факту газа из России в ЕС сейчас входит почти вчетверо меньше, чем в прежние годы, и только с апреля экспорт трубопроводного газа из РФ в Европу сократился на 70%.
«На более длинном горизонте ЕС действительно вынашивал планы максимально заместить российский газ поставками из США и других стран, сперва заполнив свои хранилища. Но европейцы не успели: Россия (намеренно или случайно) обрезала поставки раньше, чтобы не дать ЕС запастись газом к зиме», – отмечает Емельянов.
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