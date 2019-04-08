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08.04.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Общество, Политика, Россия, Украина
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Анализы продолжаются: эксперт определил, к какому типу политических сперматозоидов принадлежит Зеленский

Чрезвычайная артистическая внешняя мобильность кандидата в президенты Владимира Зеленского абсолютно неплодотворна в идеологическом и политическом плане.

Украинский комик и шоумен принадлежит к хорошо известному типу политиканов, вроде венесуэльского Хуана Гуайдо и грузинского Саакашвили.

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Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил политолог Григорий Трофимчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Зеленский внешне и внутренне, идеологически, относится к тому типу чрезвычайно подвижных сперматозоидов, как те-же Гуайдо или Саакашвили, которые внутри полностью холостые, пустые.

Такое ощущение, что их выпускают из одного инкубатора в абсолютно одинаковых костюмчиках и галстуках», – поставил диагноз эксперт.

Напомним, накануне Владимир Зеленский наобещал избирателям ликвидировать СБУ, ГПУ и МВД.

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