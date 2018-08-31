Андрей Бабицкий о последствиях гибели Захарченко для ДНР

31.08.2018, Донецк, Владимир Гладков

После убийства Александра Захарченко выборы главы ДНР, отмены которых требовала украинская сторона, станут просто необходимы для подтверждения государственности республики и продолжения курса на сближение Донбасса с Россией.

Об этом в беседе с корреспондентом «ПолитНавигатора» заявил известный российский военкор Андрей Бабицкий, живущий в Донецке.

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«Страхи большинства граждан утихали и теперь они возобновятся с новой силой. Но я думаю, что эти страхи беспочвенны, и общественный запрос остался прежним – на независимость и на родственные связи с Россией. В головах тех, кто стоит на страже нашей Республики, тоже ничего не поменялось, они настроены, как и раньше.

Я думаю, что теперь придется отказаться от планов переносить выборы, потому что Республике нужен новый легитимный руководитель. Соответственно, те, кто задумал и осуществил этот теракт, подтолкнули граждан к тому, чтобы еще раз утвердить собственный статус независимого и суверенного государства новыми выборами», – уверен журналист.

По его мнению, убийство главы ДНР придаст Донбассу силы для борьбы за воссоединение с Россией.

«Ситуация ни на фронте, ни в головах, ни в настроениях не изменится. Я думаю, что даже напротив – нанесено страшное оскорбление людям, которые здесь живут. Они выбирали этого человека своим руководителем.

Я абсолютно уверен в том, что за этим терактом стоит Киев, и он растоптал выбор граждан Республики. Поэтому мне кажется, что Республика только укрепится в отрицании малейшей возможности возвращения под украинскую юрисдикцию», – резюмировал Андрей Бабицкий.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» привел слова российского военного эксперта Владислава Шурыгины, заявившего о том, что убийство главы ДНР Александра Захарченко обойдется Украине очень дорого.