Андрей Караулов: «Сбербанк» создаёт опасный прецедент на Донбассе

17.05.2020, Москва, Максим Карпенко

«Сбербанк» создает опасный прецедент, отказываясь выдавать деньги вкладчикам по доверенности, выданной нотариусами ДНР.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил известный российский журналист Андрей Караулов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он провел короткое интервью с российским режиссером Александром Коробко, который «застрял» в ДНР из-за коронавируса и закрытия границ, и не смог получить деньги со своего счета через нотариуса.

Коробко рассказал интересную деталь из своего разговора со службой поддержки «Сбербанка» – сотрудников финучреждения заинтересовало, общаются ли в Донбассе на русском языке.

«Началось все с того, что сотрудники «Сбербанка» спросили меня, а говорят ли в Донбассе, в ДНР по-русски. На полном серьезе. Это на линии «Сбербанк Премьер». Я говорю: «Вы знаете, они шесть лет уже воюют за право говорить по-русски, за право быть в одной орбите с нами». Вы знаете, довольно странный вопрос», – рассказал Коробко.

Далее он напомнил, что получил официальный ответ из московского офиса «Сбербанка» о том, что ЛНР и ДНР «не являются признанными государствами», а, значит, и доверенность, выданная нотариусом в республике, является, якобы, нелегитимной. При этом, Коробко подчеркнул, что ответ «Сбербанка» не был подписан должностным лицом.

По словам Андрея Караулова, это создает опасный прецедент для вкладчиков «Сбербанка».

«Эта анонимка создает прецедент. Задумаемся, вот я, Караулов, вкладчик «Сбербанка», и я оставляю на счете или в сейфе в «Сбербанке» свои деньги, уезжаю в любую страну и застреваю в этой стране из-за коронавируса.

Но мне нужны деньги, чтобы жить, это мои деньги. Я в той стране, где я застрял, иду к нотариусу. Нотариус в любой стране мира, неважно какой – это должностное лицо, которое отвечает по закону своей страны за любую неправильно написанную бумагу.

Я прошу нотариуса удостоверить меня, что я, Караулов, хочу свои деньги взять. И нотариус, исходя из своих полномочий любым государством официально ему, нотариусу врученных, делает то заявление документальное, которое делает. То есть, пишет, что я, Караулов – это действительно я.

Получается, что я, уехав неважно куда – на Украину, в Молдову, в Грузию, в Белоруссию получу в ответ вместо своих денег из какого-то московского отделения анонимку, где мне скажут, что пока в Россию не вернешься, хрен ты увидишь.

А если меня парализовало, у меня операция, я не могу прийти в ближайшее время, значит, сиди без своих денег. Так, что ли?», – заявил Караулов.

«Может быть, вам повезет, и вы застрянете в одном из недружественных нам государств, но дружественных с точки зрения «Сбербанка». Я не знаю, Косово, например, вот если вы застрянете в Косово, «Сбербанк», может быть, вам поможет. А в родном нам Донбассе, то это уж кукиш, наверное, большой», – посетовал Коробко.