Британия впервые направила большую военную группировку к границам Крыма

21.09.2020, Киев, Максим Карпенко

Британские военнослужащие впервые за последние годы направлены для совместных с Украиной учений недалеко от границ Крыма. Маневры НАТО «Объединенные усилия» проходят как ответ на российские учения «Кавказ-2020».

450 британских десантников были доставлены на территории Николаевской области, перелетев туда на самолетах C-130 Hercules. Официальная цель прибытия – отработка совместных с Украиной действий по стандартам НАТО.

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BBC уточняет, что британская 16-я десантно-штурмовая бригада входит в состав сил глобального реагирования, которые могут использоваться в операциях по всему миру.

«Впервые столь массовое участие именно британских военнослужащих. Как-то к действиям американцев мы больше привыкли, а британцы не часто в таком формате участвуют. На мой взгляд, это показательно и свидетельствует о нескольких моментах – прежде всего это расширение уровня и объема партнерства Украины со странами НАТО, в частности, Великобритании. Второе – это то, что британское руководство решилось на задействование именно такого многочисленного контингента – раньше это все выглядело более скромно, на уровне наблюдателей и ограниченного контингента. Третье – сам район проведения учений. Если раньше Силы специальных операций, десантная составляющая привлекалась к участию на полигонах Западной Украины, то теперь непосредственно неподалеку от границ России, от крымской земли», – комментирует ситуацию «ПолитНавигатору» военный эксперт, капитан I ранга Сергей Горбачев.

«Сегодня начались стратегические командно-штабные учения Вооруженных Сил РФ «Кавказ-2020». И специальное совпадение по времени проведения международных учений, в которых украинцы выступили большими затейниками с помощью западных партнеров, – оно преднамеренно говорит, что эти учения являются контр-вызовом России с целью показать, что Запад не только неравнодушен к тому, что мы делаем, но и засвидетельствовать свою решимость в том, что они могут выставить свой аргумент», – добавил эксперт.