21.07.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Крым, Общество, Политика, Провокации, Россия, Турция, Украина
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Анкара не рассчитывает на взятие Крыма под контроль – эксперт


Несмотря на то, что в Турции считают татар родственным народом, ни один серьёзный политик в Анкаре не рассчитывает, что Крым когда-либо вернётся под их контроль.

Об этом в эфире радио «Аврора» рассказал политолог Ростислав Ищенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Бывшее Крымское ханство – традиционный для Турции союзник. Турция до сих пор испытывает чувство определённых обязательств перед крымскими татарами. Но понятно, что в Анкаре нет адекватных политиков, которые рассчитывали бы когда-нибудь вернуть Крым под контроль Турции.

Но у них есть моральные и религиозные обязательства перед крымскими татарами, ведь это родственный им народ. Так же, как азербайджанцы для турок родственный народ. Хочу напомнить, что когда-то армяне называли азербайджанцев турками», – заявил Ищенко.

Напомним, ранее в Москве заявили, что президент Турции Реджеп Эрдоган своим решением перепрофилировать Собор Святой Софии из музея в мечеть ударил по России и ее президенту.


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