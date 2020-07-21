Анкара не рассчитывает на взятие Крыма под контроль – эксперт
Несмотря на то, что в Турции считают татар родственным народом, ни один серьёзный политик в Анкаре не рассчитывает, что Крым когда-либо вернётся под их контроль.
Об этом в эфире радио «Аврора» рассказал политолог Ростислав Ищенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
«Бывшее Крымское ханство – традиционный для Турции союзник. Турция до сих пор испытывает чувство определённых обязательств перед крымскими татарами. Но понятно, что в Анкаре нет адекватных политиков, которые рассчитывали бы когда-нибудь вернуть Крым под контроль Турции.
Но у них есть моральные и религиозные обязательства перед крымскими татарами, ведь это родственный им народ. Так же, как азербайджанцы для турок родственный народ. Хочу напомнить, что когда-то армяне называли азербайджанцев турками», – заявил Ищенко.
Напомним, ранее в Москве заявили, что президент Турции Реджеп Эрдоган своим решением перепрофилировать Собор Святой Софии из музея в мечеть ударил по России и ее президенту.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.