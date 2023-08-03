«Антенный скандал» был лишь вбросом и поводом – ветеран молдавской русофобии

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Ветеран молдавской политики, депутат парламента от партии «Действие и солидарность», зоологический русофоб Оазу Нантой в эфире передачи на телеканале Exclusive TV сделал примечательное признание.

Так, он заявил, что вся история со «шпионскими антеннами» на крыше посольства Российской Федерации, в результате которой Молдова резко сократила представительство российского дипкорпуса в стране, была лишь «вбросом и поводом».

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Иными словами, акция по сокращению российской дипмиссии в стране, в которой проживают более 220 тысяч граждан России, до 10 дипломатов и 15 технических работников, была заранее спланирована прозападным марионеточным руководство Молдовы во главе с Майей Санду.

75-летний Оазу Нантой активно участвует в молдавской политике более 30 лет. Он не занимал руководящих должностей в стране, зато неоднократно был депутатом парламента. Нантой проявил себя как лютый ненавистник России, её президента Владимира Путина и Русской православной церкви.

Известно одно из его характерных высказываний:

«У нас в стране есть люмпенизированная прослойка — неграмотные, бедные, и именно они являются симпатизантами Путина в качестве сильной руки и легче всего поддаются на клише российской пропаганды, такие как «украинский нацизм», «а где вы были 8 лет?» и т.д.».

В январе 2022 года, то есть ещё до начала специальной военной операции, Нантой созвал специальную пресс-конференцию и обратился к Молдавской митрополии и лично к митрополиту Кишиневскому и всея Молдовы Владимиру с призывом «занять позицию», «осудить российский империализм и агрессию», и разорвать связи с РПЦ.