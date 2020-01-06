Антииранская провокация США удалась. Мир на Ближнем Востоке отменяется

06.01.2020, Тегеран, Александр Ростовцев

Гибель командующего силами особого назначения «Аль-Кудс» в составе Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Ирана Касема Сулеймани в результате ракетной атаки авиации США в международном аэропорту Багдада в ночь на 3 января стала опасным началом 2020 года на Ближнем Востоке.

фото с места событий в аэропорту Багдада

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Наиболее волнующим всех вопросом в настоящий момент является возможная реакция Ирана: какой она будет?

Всё-таки, американцы решились на ликвидацию второго по значимости и первого по популярности среди иранцев человека в военно-политической иерархии Исламской республики. Руководство ИРИ пообещало жёсткий ответ. Такую установку дал лично верховный руководитель страны аятолла Сеид Али Хаменеи.

Над мечетью Джамкаран священного для иранских шиитов города Кум поднято тёмно-красное знамя, символизирующее клятву мщения.

знамя мщения, поднятое над мечетью

Уже 4 января Тегеран обратился к Генсеку и Совету безопасности ООН с письмом, в котором говорилось о праве Ирана на самооборону, а постоянный представитель Исламской республики назвал убийство командующего «Аль-Кудс» актом терроризма.

Чуть позже, один из высокопоставленных иранских военных заявил, что уже намечено 35 целей для ответной атаки.

генерал Каани пообещал

Информационные агентства мира уже облетело сообщение, что Иран объявил войну американскому президенту Трампу, отдавшему приказ на ликвидацию генерала Сулеймани.

новый командующий спецвойсками “Аль-Кудс” генерал Исмаил Каани

Иранское ТВ показало репортаж с траурной церемонии по командующему «Аль-Кудс», на которой было объявлено о готовности иранцев собрать и заплатить $80 млн в качестве вознаграждения за убийство Трампа.

Эксперты, впрочем, сходятся во мнении, что целью №1 для иранцев станет не Трамп, а более равнозначная мишень, вроде одного из высокопоставленных военных из Центрального командования ВС США (CENTCOM), в зону ответственности которого входит Ближний Восток.

CENTCOM, ещё до ликвидации Сулеймани, был включен иранцами в список военных целей, в качестве симметричного ответа американцам за объявление КСИР «террористической организацией».

Высказывается предположение, будто Касем Сулеймани был убит американцами в ответ за гибель своего гражданского специалиста в районе базы К1 в Киркуке, что на севере Ирака, 27 декабря, а также, за штурм своего посольства в Багдаде разъярённой толпой, якобы организованной шиитскими ополченцами, 31 декабря.

штурм посольства США в Ираке 31 декабря 2019 года

Эксперты напоминают также, что генерал Сулеймани давно входил в чёрный список западных, израильских и арабских разведок, и за последние два десятилетия пережил множество покушений на свою персону, включая авиакатастрофу 2006 года, а также взрыв 2012 года в Дамаске, во время которого погибли главные помощники Башара Асада.

Тем временем поступает всё новая информация, свидетельствующая о том, что убийство иранского генерала имело куда более веские причины, чем просто желание Трампа выглядеть крутым и с «big balls» ковбоем в глазах избирателей и оппонентов в год очередных президентских выборов.

Как стало известно, парламент Ирака, в котором шииты представляют серьёзную силу, поддержал внесённый местным Кабмином закон о выдворении американских интервентов из страны.

В законе содержится ряд ключевых пунктов:

1. Немедленный вывод американских войск из территории Ирака и завершение операции «Непоколебимая решимость».

2. Расторжение соглашения о безопасности между Ираком и США от 2008 года, а также дополнений к нему, принятых в 2014 году.

3. Закрытие Ирака для любых иностранных войск и право исключительного применения силы лишь иракским государством: все остальные операции, не санкционированные Багдадом, объявлены незаконными.

В скобках заметим, что европейский союзник США по НАТО, Чехия, уже свернула манатки, быстренько убрав свой мелкий оккупационный контингентик из Ирака.

4. Ирак подаёт официальную жалобу в Совбез ООН из-за нарушения Вашингтоном государственного суверенитета страны.

Перед голосованием премьер-министр Ирака Адель Абдель-Магди выступил перед парламентариями с обращением, в которой раскрыл очень интересную и, по-видимому, конфиденциальную информацию, проливающую свет на последние события.

По словам иракского премьера, в прошлом году США позволили Израилю нанести несколько незаконных воздушных ударов по складам боеприпасов вооружённых сил Ирака, причём оба агрессора упорно опровергали эту информацию.

Во время штурма толпой американского посольства в Багдаде 31 декабря авиация США была поднята в воздух без разрешения иракского правительства.

Премьер Ирака неоднократно предпринимал попытки примирить США и Иран после авиаудара Штатов по военной базе про-иранских сил на западе страны 30 декабря, во время которой погибло 25 человек. По его словам, в Вашингтоне отказались приносить даже неформальные извинения иранцам. Переговоры были сорваны не начавшись.

Именно руководство «Сил народной мобилизации» вместе с командиром иракских шиитов Абу Магди Аль-Мугандесом (погиб вместе с Сулеймани), несмотря на угрозу персональной отставки и всего Кабмина – заставили штурмующих посольство США 31 декабря разойтись по домам и прекратить его осаду.

И, наконец, вишенка на торте:

По сообщению иракского премьера, Касем Сулеймани прибыл в Багдад с письмом от иранского руководства представителям Саудовской Аравии, с которыми вёл переговоры о региональном примирении.

Иными словами, Сулеймани выполнял важную дипломатическую миссию между Тегераном, Эр-Риядом, Дамаском и Багдадом, но был убит американцами. Это делает ситуацию ещё более сложной и запутанной. Теперь всё выглядит так, что США планировали развалить возможные мирные переговоры между региональными игроками и, возможно, им это удалось.

реакция на убийство Сулеймани в Иране

Откровения иракского премьера имеют силу разорвавшейся бомбы и выставляют США не просто в невыгодном свете, а настоящим вселенским злом, препятствующим наступлению мира в регионе.

Остаётся вопрос: что со всем этим делать?

Пожалуй, самым главным и логичным ответом Ирана стало объявление об отказе от любых ограничений в ядерной отрасли. Тегеран отныне будет обогащать и накапливать уран в концентрациях и количествах, ему необходимых. В том числе, и оружейный уран. Национальные программы ядерных разработок и исследований будут форсированы.

части КСИР

В свою очередь, программу Трампа по «денуклеаризации Корейского полуострова» послал в пешее эротическое руководитель КНДР Ким Чен Ын.

А что ещё хотели в Вашингтоне? Если у какой-то страны, против которой у США вырос зуб, есть возможность создания ядерного оружия, она его создаст, несмотря на трудности и лишения, поскольку оружие это гарантирует внешнюю неприкосновенность и государственный суверенитет. Проверено временем.

иранские коммандос из “Аль-Кудс”

В Госдепе уже отреагировали на решение парламента Ирака о выдворении со своей территории всех и всяческих оккупантов. В СМИ вылезло хищное мурло Помпео, объявившего, что «на самом деле народ Ирака желает, чтобы США продолжали борьбу с терроризмом в стране».

Кстати, Помпео, по информации издания The Washington Post, является главным вдохновителем убийства Сулеймани, подтолкнувшим колеблющегося Трампа к радикальным действиям.

Помпео

Ада добавил и «миротворец» Трамп, пообещавший разрушенному войной и интервенцией Ираку жесточайшие санкции, пока страна не выплатит «миллиарды долларов» за построенную там американцами военную базу.

Очень надеемся, что в этот момент сильно возрадовалось всевозможное укропное семя, возлагающее большие надежды на строящуюся в Очакове американскую военную базу.

По мнению военных аналитиков, у Ирана и Ирака не хватит сил и ресурсов дать адекватную ответку агрессии США. Однако, при желании, развязанная против американских военных и ЧВК диверсионная война с активизацией «прокси» может заставить интервентов на Ближнем Востоке «выйти из зоны комфорта».

И посмотрим, достаточно ли толста кишка у Европы, чтобы устроить «праздник непослушания» ради продолжения бесперебойных поставок иранской нефти…