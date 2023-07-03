Антироссийские санкции Запада будут ужесточаться

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В обозримой перспективе со стороны Евросоюза не будет послабления антироссийского секционного давления.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил постпред РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов, отвечая на соответствующий вопрос.

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«Я сильно сомневаюсь, что в обозримом будущем мы увидим какие-либо послабления в санкционном режиме со стороны ЕС и примкнувшей к нему Швейцарской Конфедерации, которая на днях ожидаемо согласилась утвердить 11-й пакет рестрикций. Скорее наоборот. Западные силы, руководящие Зеленским и его командой, прекрасно отдают себе отчет, что никакие меры давления на нашу страну не смогут повлиять на ее внешнеполитический курс и не заставят РФ поступиться своими ключевыми интересами в сфере безопасности», – сказал Гатилов.

По его словам, вместе с тем Брюсселю необходимо играть на внутреннюю и заокеанскую публику, демонстрируя «плоды» проделанной работы по «борьбе с Кремлем».

«Дал ли какой-либо из принятых пакетов конкретный результат, на который рассчитывали его авторы? Вот этим вопросом мало кто задается. А если и задается, то ответ здесь очевиден: своих целей санкции не достигли. На Западе продолжают жить в отрыве от реальных событий, пребывая в ложном ощущении своего морального и экономического превосходства. Тот факт, что страны мирового большинства не разделяют их позицию и не хотят присоединяться к односторонним санкционным мерам в попытке повлиять на «неугодные» государства, они упорно игнорируют. Российская экономика тем временем адаптируется и продолжает демонстрировать стабильный рост», – говорит дипломат.