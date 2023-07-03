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Из-за поддержки Украины во Франции упал уровень жизни у местного населения, которое, тем не менее, якобы готово терпеть такое положение дел.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью РБК-Украина заявила пропагандирующая оголтелую русофобию украинская писательница Ирена Карпа, в 2015 – 2019 годах занимавшая должность первого секретаря по вопросам культуры посольства Украины во Франции и проживающая сейчас в этой стране.

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У нее поинтересовались, как она оценивает уровень поддержки французами Украины.

«Я благодарна, что они так сильно нам помогают, что французы терпят ухудшение своей жизни – у них круасаны подорожали на 25 центов и горчица пропала, потому что оказывается она росла в Украине. У меня большая поддержка от французских слушателей, которые восхищаются Украиной и нашей армией. А бывают и ужасные люди, но их, правда, меньше. Такие пишут мне: «Вы такая же, как ваш Зеленский – попрошайки. Что вы здесь ходите и рассказываете? Мы все видим и сами будем решать: помогать или нет». То есть какая-то всрата «п*зда Ивановна» сидит в своем всратом селе и думает, что собственно она лично решает, что давать Украине, а что нет», – сказала роусоофбка.

По ее словам, сейчас «правительство Франции активнее, чем вся народная масса».

«В начале было наоборот. Сначала бросились люди помогать, а политики говорили: «Не надо злить Путина…» А сейчас власть больше делает, чем говорят. Потому все разногранно. Есть люди, которые сначала поджали хвосты и боялись, потому что думали, что Путин сильный. Сейчас уже не так уверены в этом. Один местный таксист сказал мне, что не понимает, почему Франция шлет только оружие, а не вводит войска, чтобы помочь Украине. Французы точно боятся ядерки, но большинство уверено, что Украине нужно помогать», – утверждает писательница.

При этом она признает, что французы все больше устают от помощи Украине.

«Устали все, даже в Украине мы устали. Но побеждает тот, кто продолжает работать, несмотря на усталость. Некоторые телеканалы перестали показывать Украину. Начали сюжеты снимать о деревенских котах и всякую фигню, потому что на лето людям хочется смотреть о море и «дольче вите». Осенью больше войны появится в эфире», – надеется Карпа.