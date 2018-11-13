Антироссийский курс оплачивает из своего кармана каждая украинская семья

14.11.2018, Москва, Владимир Гладков

Антироссийская политика Украины ежемесячно обходится каждой украинской семье оплатой регулярно повышающихся тарифов ЖКХ.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил президент Центра стратегий и коммуникаций Дмитрий Абзалов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Согласно соглашению с МВФ, к 2020 году стоимость газа для граждан Украины должна быть приравнена к промышленности. Промышленность сейчас платит за газ 12155 гривен (за тысячу кубометров, – ред.). Население после поднятия цен на 23,5 процента платит за газ больше 300 долларов. До 2014 года семья на Украине тратила 7 процентов бюджета на ЖКХ тарифы, в 2014-м уже 10 процентов, в 2017-м 15 процентов и в 2019 году после повышения будет 17 процентов.

В ближайшее время до 2020 года цены на газ для населения вырастут всего на 60 процентов: то есть, помимо этих 23.5, они вырастут ещё примерно на 35 процентов.

Но можно сказать, что газом не все отапливаются. Согласен. Поэтому ваш министр соцполитики сказал, что на 16 процентов вырастет цена горячей воды и теплоснабжения.

Потом, сейчас непосредственно Киевская ТЭС предложила повысить стоимость электроэнергии на 32 процента.

А теперь для особо одарённых резюмирую: за счёт противостояния с РФ тарифы на ЖКХ политическими усилиями увеличились на 80 процентов», – рассказал Абзалов.

Напомним, что в 2013 году Украина отвергла предложение России вступить в Таможенный союз и получать кредиты, а также газ по льготным ценам. Вместо этого в Киеве начались манифестации за соглашение об ассоциации с Евросоюзом, завершившиеся государственным переворотом и гражданской войной.