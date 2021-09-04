Антироссийский рупор признал внешнее управление Украиной, но призывает смириться

04.09.2021 13:56 (Мск), Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

Подавляющее большинство граждан Украины считают свою страну несамостоятельной в проведении внешней и внутренней политики.

Об этом, передает корреспондент» ПолитНавигатора», свидетельствует опрос, проведенный по заказу финансируемого западными структурами журнала «Український тиждень», который считается одним из наиболее оголтелых рупоров антироссийской пропаганды.

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Отмечается, что очень острым оказался вопрос о том, является ли нынешняя Украина самостоятельной в осуществлении своей внутренней и внешней политики. Отрицательно на этот вопрос ответили 71% граждан, причем пессимисты преобладают во всех регионах.

«Наиболее оптимистично настроены жители западных и центральных областей, где в самостоятельности Украины уверены 30% и 20%, тогда как в других регионах этот показатель колеблется в пределах 4 – 13%. Несколько большим оптимизмом характеризуется молодежь: среди респондентов в возрасте 30 лет и младше в самостоятельности Украины уверены около четверти, но среди 40-летних и старше таких остается только 10 – 15%», – пишет издание.

Примечательно, что здесь антироссийские пропагандисты вынуждены признать, что эти результаты невозможно «невозможно объяснить исключительно манипуляциями экс-регионалов, которые уже два года подряд проводят вербальную войну против «внешнего управления».

«Представители коллективного Запада уже давно (и публично) дают украинскому правительству разнообразные «домашние задания», а затем объявляют «оценки». Именно в июле 2021-го госсекретарь США Энтони Блинкен озвучил список реформ, которых ожидают от Украины: навести порядок в судебной системе и антикоррупционных органах, реформировать СБУ, принять закон о корпоративном управлении, соответствующий стандартам ОЭСР, и далее по списку. И это не прецедент, а регулярная практика – поэтому нечего удивляться, что в обществе это замечают», – пишет журнал.

Впрочем, далее автора материала, признавая внешнее управление, пытаются найти в нем позитив.

«Определенная часть общества считает коллективный Запад нашим союзником в борьбе с системой, которая десятилетиями саботирует необходимые для государства реформы, защищая собственные коррупционные интересы. В таком случае определенная доля нашей несамостоятельности может восприниматься как допустима и даже желательна. Но в обществе также есть естественный национализм, который не просто примирить с тем, что о состоянии реформ украинское правительство чаще отчитывается перед Госдепом и МВФ, чем перед собственными гражданами», – резюмирует «УТ».

Опрос проводился исследовательским агентством Info Sapiens методом личного интервью в течение 6-27 июля 2021 во всех регионах Украины, за исключением неподконтрольных территорий.

Как сообщал «ПолитНавигатор», киевские эксперты считают, что США усиливают внешнее управление Украиной.