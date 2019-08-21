Антироссийским санкциям осталось жить полгода – Бессмертный

21.08.2019, Киев, Максим Карпенко

Встречи президента РФ Владимира Путина с европейскими лидерами показали, что те уже не считают конфликт на Донбассе войной и агрессией, а называют его «украинским кризисом» и развивают экономические отношения с РФ, несмотря на санкции.

Об этом в эфире телеканала UA: Первый заявил украинский дипломат, бывший представитель Украины на переговорах в Минске Роман Бессмертный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Макрон, как политическое лицо, претендует на лидерство в Европе. И потому он, первое, ему нужен «друг Владимир Путин», как он сказал это. Второе – ему нужно, чтобы товарооборот рос. Там были названы цифры в ходе этих переговоров, которые на самом деле ошеломляют – инвестиции французов в экономику России составляют 17 миллиардов евро. Инвестиции России в экономику Франции – три миллиарда. Товарооборт растет, несмотря на санкции», – сказал Бессмертный.

Также он обратил внимание, что Макрон вел речь о сближении позиций по Сирии, Ирану и Ливану.

«Это свидетельствует о том, что Макрон втягивает Россию в реализацию французских интересов в африканской политике, в отношениях по Ирану и так далее. То есть если взять этот многочасовой диалог, да, действительно во время встречи с журналистами там было, где-то, 10 минут, где звучало «Зеленский», где звучала фраза о том, что возможность возвращения России в G7 зависит от разрешения украинского кризиса, вот так оно точно переводится, не война, а украинский кризис. То есть оно уже декларируется абсолютно понятно.

Я слушал выступление Макрона и у меня такое впечатление, что я слушал похоронную процессию по санкциям. И потом это же повторилось во время встречи с Джузепе Конте, премьер-министром Италии. То же самое – «друг Италии Путин» и так далее. Нужно было видеть Путина, когда он, развалившись на стуле в одном случае, и так, вразвалочку, стоя во втором случае, он просто получал массу удовольствия перед тем, как европейские лидеры лебезят перед ним. И это так и выглядело…

У меня такое впечатление, у меня глубокое убеждение, что у нас осталось полгода существования санкций и необходимости серьезных тактических шагов во внешнеполитическом, дипломатическом плане в Европе, когда мы можем как-то ситуацию выровнять», – заявил Бессмертный.

Как сообщал «ПолитНавигатор», киевский пропагандист Дмитрий Гордон по итогам визита Путина во Францию заявил, что Украине больше нет смысла надеяться на помощь Запада в противостоянии с Россией.