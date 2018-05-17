17.05.2018, Киев, Анастасия Самойлова

1 603 просмотров

Антон Геращенко разрешил вырезать свои органы

Сегодня в Верховной Раде состоялось принятие закона об охране здоровья и трансплантации органов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Утреннее заседание началось с того, что спикер Верховной Рады торжественно открыл заседание, поздравив всех присутствующих с днем вышиванки. После этого он напомнил, что вчера депутаты начали рассмотрение закона о трансплантации органов и донорстве, которое планируют продолжить сегодня.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Так, депутат Антон Геращенко заявил, что в случае своей смерти будет не против, если его органы отдадут на донорство.

«Если мы примем этот закон, я, Антон Геращенко, в числе первых подпишусь о том, что я, если вдруг умру, пусть мои органы идут на то, чтобы других людей могли спасти и они бы жили», – сказал политик.

В свою очередь депутат Андрей Шипко сказал, что хочет развеять все сплетни вокруг этого законопроекта, заявив, что в случае принятия закона никто не будет торговать и вывозить органы украинцев без их согласия.

Также он отметил, что запрещается извлечение органов и материалов для трансплантации у лиц, которые погибли в результате проведения боевых действий.

Против принятия закона выступил эпатажный Олег Ляшко.

«Сегодня ключевая проблема для миллионов украинцев – это недоступная медицина и недоступные лекарства. Ульяну Супрун в народе кличут Доктор Смерть, и с ней люди связывают наихудшие явления в медицине. На всех своих встречах, где бы я ни был, люди поднимают один вопрос: «Как нам вылечить своих детей? Как нам вылечиться самим? Как за полторы тысячи гривен купить пачку таблеток, которая стоит 700 или 1000 гривен?»

Поэтому команда «Радикальной партии» предлагает реальный план, который даст возможность людям получить доступные лекарства. Не профанацию, которой сейчас занимается власть, в том числе, проталкивая такие законы, а реальные конкретные решения, направленные на то, чтобы миллионы людей могли купить лекарства, вылечиться и спасти свою жизнь. Освобождение от ПДВ, контроль за ценообразованием, ограничение рентабельности, криминальная ответственность за фальсификацию лекарств. Вот, что нужно украинцам, а не обман, который вы тут устроили», – заявил Ляшко.

В итоге законопроект поддержали 255 депутатов при 226 необходимых.