17.05.2018, Киев, Владимир Гладков

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В Раде проходит парад вышиваты

Сегодня депутаты Верховной Рады пришли на очередной заседание парламента в украинских национальных рубашках, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Спикер Андрей Парубий, ранее анонсировавший парад вышиванок в украинском парламенте, обратился с приветствием по этому поводу.

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«Традиционно в третий четверг мая в Украине отмечают день вышиванки. Это очень хорошая и объединяющая традиция для всех украинцев всего мира. Вышиванка – это один из символов нашего украинского народа. Я хочу поздравить с днём вышиванки всех украинцев по всем уголкам мира. И уважаемых народных депутатов Украины поздравляю с днём вышиванки», – заявил Парубий.

Как накануне сказал спикер, он надеется, что вышиванки дадут депутатам силы для работы в парламенте.