|1 667 просмотров
В Раде проходит парад вышиваты
Сегодня депутаты Верховной Рады пришли на очередной заседание парламента в украинских национальных рубашках, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Спикер Андрей Парубий, ранее анонсировавший парад вышиванок в украинском парламенте, обратился с приветствием по этому поводу.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте
«Традиционно в третий четверг мая в Украине отмечают день вышиванки. Это очень хорошая и объединяющая традиция для всех украинцев всего мира. Вышиванка – это один из символов нашего украинского народа. Я хочу поздравить с днём вышиванки всех украинцев по всем уголкам мира. И уважаемых народных депутатов Украины поздравляю с днём вышиванки», – заявил Парубий.
Как накануне сказал спикер, он надеется, что вышиванки дадут депутатам силы для работы в парламенте.
Метки: Андрей Парубий, Верховная Рада, Парад вышиванок
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.