Антон Геращенко собирается ждать смерти Путина, чтобы вернуть Крым

07.05.2019, Киев, Владимир Гладков

В ближайшие десятилетия Украине не удастся вернуть себе территории Крыма и Донбасса, так как в первом случае этого не допустит высшее российское руководство, а во втором – Киев не пойдет на выполнение российских условий.

Об этом в эфире телеканала «ZIK» заявил близкий к главе МВД Арсену Авакову депутат Верховной Рады Антон Геращенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Я думаю, что для того, чтобы вернуть Крым и Донбасс, пройдут десятилетия, но, возможно, когда-то мы вернем себе Крым и Донбасс…

Что касается Крыма, пока Путин не умрет, или Российская Федерация не начнет распадаться, как это было когда-то с Советской или Российской империей, Крым мы не вернем, это ясно.

Что касается Донбасса, Путин готов вернуть его хоть завтра, но он хочет, чтобы были выполнены Минские договоренности, а они такие, что нам там нужно проводить выборы, не закрывая границу, это значит выбрать там тех людей, которые будут осквернять Украину, топтаться по украинскому флагу, и при этом делать это за наши деньги, чтобы Украина это все финансировала.

Во-вторых, Путин хочет, чтобы по Минским соглашениям там была отдельная прокуратура, отдельные суды, отдельная полиция. Смотрите, если мы пойдем на это все, человек в Донецке берет, срывает украинский флаг, топчется по нему, а донецкий суд его оправдывает. Вы будете это терпеть? Вам это нужно как гражданину? Мне – нет. Поэтому на условиях Путина Донбасс возвращать нельзя, а без условий Путина он возвращать нам его не хочет», – резюмировал нардеп.

Напомним, ранее заместитель министра по делам «временно оккупированных территорий» Юрий Грымчак заявил, что наилучший вариант возвращения Донбасса в состав Украины – это миротворческая миссия с учётом ошибок «хорватского сценария», Приднестровья и Грузии под мандатом ООН, опыт которой позже можно применить и для «деоккупации» Крыма.