«Антонов» поднял флаг НАТО: США вытеснили Россию из проекта Ан-178

01.09.2020, Киев, Максим Карпенко

На стапелях украинского авиазавода «Антонов» завершились работы по постройке первого среднего транспортного самолета Ан-178, в котором нет российских комплектующих. Об этом журналистам похвастался президент госпредприятия Александр Лось, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Правда, по словам руководителя завода, и украинским самолет назвать сложно – 2/3 всего оборудования Ан-178 были изготовлены предприятиями США.

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«Это первый самолет, состоящий без российских деталей. Нас обвиняют в том, что несколько лет мы не выпускали серийные самолеты. Но с началом военной российской агрессии в 2014 году мы потеряли не только рынок сбыта, но и рынок поставки важных компонентов. Некоторое время заняло импортозамещение и поиск новых поставщиков», – пожаловался Лось.

Новый борт строится по заказу МВД Перу. Завершение контракта намечено на 2021 год. Предприятие утверждает, что в производстве находятся еще четыре Ан-178 для Турции и стран Азии, а также Латинской Америки. Эти самолеты предназначены для эвакуации населения, транспортировки легкой военной техники, десанта, спасательных команд и т.п.

Интересно, что накануне, 23 августа, когда на Украине отмечался день государственного флага, впервые над головным офисом «Антонова» был поднят флаг НАТО.

Ранее доля российских запчастей в украинских самолетах достигала 50-60 процентов. По данным «Укроборонпрома», отказаться от российских запчастей удалось только в АН-178, но по всем остальным моделям ситуация менее оптимистическая. Так, на сегодняшний день на складах «Антонова» пылится 10 недостроенных АН-148 и АН-158, в которых доля российских комплектующих составляла до 50 процентов.